Τα φθηνότερα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Οι τιμές τους

Τα αυτόματα κιβώτια πλέον απαντώνται στη συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων, προσφέροντας σημαντική διευκόλυνση κατά τις καθημερινές μετακινήσεις.

Αδιαπραγμάτευτη είναι η ευκολία που προσφέρουν κατά τις καθημερινές μετακινήσεις τα αυτόματα κιβώτια, μιας και απαλλάσσουν τον οδηγό από το «ανέβασε-κατέβασε σχέση», και ωθούν στην απραξία το αριστερό του πόδι.

Πριν από λίγα χρόνια, τα αυτόματα κιβώτια αποτελούσαν προνόμιο των αυτοκινήτων ανώτερων κατηγοριών, αλλά πλέον απαντώνται στη συντριπτική πλειονότητα των μοντέλων, εκτοπίζοντας τα χειροκίνητα.

Τα αυτόματα κιβώτιο έχουν εμπλουτίσει τις γκάμες και των μικρών αυτοκινήτων, τα οποία αφιερώνουν μεγάλο κομμάτι του βίου τους εντός του αστικού ιστού και επομένως εξομαλύνουν το «σταμάτα-ξεκίνα» σε φανάρια και μποτιλιάρισμα.

Επιπλέον, παρά την αύξηση τιμών που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο του αυτοκινήτου, η ελληνική αγορά συνεχίζει να προσφέρει οικονομικές επιλογές, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Έχουν εξαιρεθεί ηλεκτρικές προτάσεις (όπως το ιδιαίτερα προσιτό Leapmotor T03 των 15.900 ευρώ), οι οποίες εξ ορισμού φέρουν αυτόματο κιβώτιο.

Hyundai i10 – Από 17.190 ευρώ (με προωθητική ενέργεια 400 ευρώ)

Ιδιαίτερα προσιτή επιλογή αποτελεί το Hyundai i10, το μικρότερο μοντέλο της νοτιοκορεατικής μάρκας, το οποίο με μήκος 3.670 χλστ. ενδείκνυται για άκοπες μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού.

Στην απαλλαγμένη από αριστερό πεντάλ εκδοχή του ενσωματώνει αυτοματοποιημένο κιβώτιο 5 σχέσεων το οποίο συνδυάζεται με 1.000άρη βενζινοκινητήρα 63 ίππων. Ο χώρος αποσκευών του μοντέλου ανέρχεται σε 252 λίτρα και είναι από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία, με την κατανάλωση να ξεκινά από τα 4,9 λτ./100 χλμ.

Kia Picanto – Από 17.190 ευρώ (με προωθητική ενέργεια 400 ευρώ)

Το Hyundai i10 μοιράζεται τον τίτλο του φθηνότερου αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο με το «αδελφικό» Kia Picanto. Ο Βενιαμίν της Kia ενσωματώνει το ίδιο σύστημα κίνησης με το i10, με την απόδοση ωστόσο του κινητήρα να ανέρχεται σε 67 PS.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 255 λίτρα και η κατανάλωση καυσίμου ξεκινάει από τα 5,5 λτ/100 χλμ.

Dacia Sandero – 17.990 ευρώ

Το ευρωπαϊκό best-seller (ανεξαρτήτως κατηγορίας) του πρώτου μισού του 2025, Dacia Sandero, φιγουράρει ως το πιο προσιτό αυτοκίνητο του B-segment που διατίθεται με αυτόματο κιβώτιο, το οποίο είναι τύπου CVT.

Ενσωματώνει υπετροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 999 κ.εκ. απόδοσης 90 ίππων και η μεικτή κατανάλωση καυσίμου ξεκινάει από τα 5,7 λτ./100 χλμ. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται σε 410 λίτρα και παραπέμπει σε μοντέλα ανώτερης κατηγορίας.

Mitsubishi SpaceStar – Από 17.990 ευρώ

Την ίδια τιμή με το Sandero έχει και το Mitsubishi SpaceStar, το οποίο, ωστόσο, τοποθετείται σε μικρότερη κατηγορία, αυτή των αυτοκινήτων πόλης (A-segment).

Αντλεί κίνηση από 1.200άρη βενζινοκινητήρα 1.193 κ.εκ. απόδοσης 80 ίππων, η κατανάλωση ξεκινάει από τα 5,5 λτ./100 χλμ. και ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 235 λίτρα.