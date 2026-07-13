Τα γρήγορα αυτοκίνητα της ΕΛΑΣ ακινητοποίησαν μοτοσικλέτα για κόντρες (+video)

Δύο πανίσχυρα καμουφλαρισμένα αυτοκίνητα συνέδραμαν στην ακινητοποίηση μοτοσικλέτας που συμμετείχε σε κόντρες.

Στη μάχη για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έχουν ριχθεί τα «καμουφλαρισμένα» αυτοκίνητα της Ο.Ε.Π.Τ.Α. (Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) της Τροχαίας Αττικής.

Ο στόλος των «Ράμπο» των δρόμων απαρτίζεται μεταξύ άλλων από δύο Porsche Cayenne (μία μαύρου χρώματος και μία ασημί), δύο Hyundai i30 N και μία BMW Z4.

Δύο εξ αυτών, η μαύρη Cayenne και ένα i30 N, συνέδραμαν, όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ., στην ακινητοποίηση μοτοσικλέτας που πραγματοποιούσε αυτοσχέδιο αγώνα με έτερο δίκυκλο.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου, επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου στη Βάρκιζα. Στο σημείο, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν δίκυκλη μοτοσικλέτα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιο αγώνα με έτερη μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας την εν λόγω μοτοσικλέτα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και την ακινητοποίησαν ενώ συνελήφθη ο 24χρονος οδηγός και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του συλληφθέντα οδηγού. Ο 24χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναφορικά με την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων (κόντρες), ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Η εν λόγω παράβαση υπόκειται και στο καθεστώς υποτροπών. Σε περίπτωση επανάληψης εντός πενταετίας, το πρόστιμο αυξάνεται στα 4.000 ευρώ και η στέρηση διπλώματος επεκτείνεται στα δύο χρόνια, ενώ σε τρίτη παράβαση μέσα στην ίδια περίοδο προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερα έτη.