Τα ηλεκτρικά της Skoda με όφελος έως 6.000 ευρώ – Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, κάθε νέος πελάτης αποκτά ένα ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ.

Η Skoda συμμετέχει στους εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλεκτροκίνησης (9 Σεπτεμβρίου), εγκαινιάζοντας την προωθητική ενέργεια «Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda».

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια “Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 ευρώ και το πρόγραμμα επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, και έχει ισχύ έως και 30/09/2025.

Επιπλέον, κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda συμβολίζει τη διαρκή τεχνολογική και προϊοντική εξέλιξη της μάρκας. «Η Skoda, με βαθιές ρίζες και μακρά ιστορία στην αυτοκίνηση, εξελίσσεται σήμερα σε πρωταγωνιστή της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης».

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών SUV Skoda Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé διακρίνεται για τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας και την άνεση που χαρακτηρίζει τα SUV της Skoda.