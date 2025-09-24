Τα social media πρόδωσαν οδηγό που έτρεχε με 205 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Την προσοχή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει στρέψει η ΕΛΑΣ, με στόχο τον εντοπισμό παραβατών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο σχετικής έρευνας, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ συνέλαβαν 36χρονο ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί όχημα κινούμενος με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Σημειώνεται ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.