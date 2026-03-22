Ταξί: Πανελλαδική απεργία τη Δευτέρα και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή

Οι επαγγελματίες αντιδρούν στο νομοσχέδιο και θα πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς αυτοκίνητα, στη Βουλή.

Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.

Οι επαγγελματίες αντιδρούν στο νομοσχέδιο δηλώνοντας την αντίθεσή τους, «σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία Ταξί και τα Περιφερειακά Συμβούλια, να δώσουν το «παρών» στην αυριανή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών και μετά πορεία, χωρίς αυτοκίνητα, στη Βουλή όπου και θα συζητείται το νομοσχέδιο.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) κάνει λόγο για κατάπτυστες διατάξεις και επαισχυντα άρθρα.