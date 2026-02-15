Ταυτοποιήθηκε 30χρονος οδηγός που εμφανιζόταν σε βίντεο να συμμετέχει σε κόντρες

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό οδηγών που τελούν επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις.

Στις ηλεκτρονικές δαγκάνες των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α πιάστηκε οδηγός ο οποίος προχωρούσε σε παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές και στη συνέχεια τις αναρτούσε στο διαδίκτυο.

Ο 30χρονος οδηγός εμφανιζόταν σε σειρά από βίντεο να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και να παραβιάζει διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το επίμαχο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωρωπού. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.