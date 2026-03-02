T&E: Έτσι θα μειώσει η Ευρώπη τις τιμές των μπαταριών αυτοκινήτου

Η κλιμάκωση της παραγωγής μπαταριών επί ευρωπαϊκού εδάφους θα μείωνε σημαντικά τη διαφορά κόστους με τις κινεζικές, σύμφωνα με την T&E.

Σε νέα έκθεσή της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E) υποστηρίζει ότι αν η Ευρώπη αυξήσει σημαντικά την παραγωγή μπαταριών, η διαφορά κόστους με τις κινεζικές μπαταρίες θα μειωθεί αισθητά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την T&E οι μπαταρίες που παράγονται στην ΕΕ κοστίζουν περίπου 90% περισσότερο από τις κινεζικές, ενώ με την κλιμάκωση της παραγωγής και τη στήριξη από την ΕΕ, η διαφορά μπορεί να περιοριστεί στο 30%.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της παραγωγικής ανάπτυξης θεωρείται το σχέδιο «Made in Europe», το οποίο προβλέπει την προτεραιοποίηση ευρωπαϊκών προϊόντων κατά τη διάθεση δημόσιων πόρων, με στόχο την ενίσχυση στρατηγικών κλάδων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως οι μπαταρίες, η ηλιακή και αιολική ενέργεια, η παραγωγή υδρογόνου, η πυρηνική ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στο εν λόγω σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι αν επιβληθούν αυστηρές απαιτήσεις για «ευρωπαϊκό περιεχόμενο», οι μπαταρίες θα γίνουν υπερβολικά ακριβές και τα ηλεκτρικά τους μοντέλα λιγότερο ανταγωνιστικά.

Η T&E, πάντως, εκτιμά ότι η βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας — δηλαδή λιγότερες απορρίψεις υλικού, περισσότερη τεχνογνωσία και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση — μπορεί να μειώσει τη διαφορά κόστους στα 14 δολάρια ανά κιλοβατώρα έως το 2030. Στην πράξη, αυτό σημαίνει περίπου 500 ευρώ διαφορά ανά ηλεκτρικό αυτοκίνητο — ποσό που θα μπορούσε να περιοριστεί ακόμη περισσότερο με την αρωγή κρατικών κινήτρων.

«Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει δική της βιομηχανία για να προστατεύσει την εφοδιαστική της αλυσίδα από το ενδεχόμενο πολιτικής εργαλειοποίησης. Οι απαιτήσεις για τοπική παραγωγή είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί ένα νέο φιάσκο τύπου Northvolt», δήλωσε η Julia Poliscanova, διευθύντρια της T&E για τα οχήματα και την ηλεκτροκίνηση.

Η T&E τονίζει ακόμη ότι η διαφορά κόστους θα μειωθεί μόνο αν οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιτρέψουν σε εταιρείες όπως οι ACC, Powerco και Verkor να αυξήσουν την παραγωγή τους. Παράλληλα, το σχέδιο «Made in Europe» θα πρέπει, σύμφωνα με την οργάνωση, να περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και για εταιρικά προγράμματα στόλου.