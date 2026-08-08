Τελειώνει ο τσίγκος για πινακίδες κυκλοφορίας

Οι σχετικοί διαγωνισμοί αντιμετωπίζουν νομικά κωλύματα – Καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων οχημάτων

Της Δέσποινας Κόντη

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι αγοραστές Ι.Χ. και δικύκλων, καθώς, εν μέσω καλοκαιριού, ορισμένες Διευθύνσεις Μεταφορών ανά τη χώρα (π.χ. Θεσσαλονίκη) έχουν αρχίσει να ξεμένουν από πινακίδες κυκλοφορίας. Τα αποθέματα τσίγκου για τις πινακίδες εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις ταξινομήσεις αλλά και καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων οχημάτων.

Εάν και το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερο έντονο το τελευταίο διάστημα στα δίκυκλα, με στελέχη να αναφέρουν πως περίπου 5.000 βρίσκονται εν αναμονή για να λάβουν πινακίδα, υπάρχει ανησυχία και στην αγορά αυτοκινήτου. «Τα 120.000 ζεύγη κρατικών πινακίδων Ι.Χ. που είχαν αγοραστεί, εξαντλούνται. Ζήτημα σε όλη την Ελλάδα να έχουν μείνει 4.000-5.000, ενώ σε 10 ημέρες δεν αποκλείεται το σύστημα να έχει στερέψει», εκτιμούν στην «Κ» εισαγωγείς. Το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και την περασμένη άνοιξη και εμφανίζεται ανά διαστήματα, καθώς διαγωνισμοί του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθεια πινακίδων έρχονται αντιμέτωποι με νομικές εμπλοκές αλλά και προσφυγές, καταφεύγοντας τελικά σε κατεπείγουσα ανάθεση για να καλυφθεί το κενό.

Την περασμένη άνοιξη το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το πράσινο φως για την έκτακτη προμήθεια 120.000 ζευγών κρατικών μεταλλικών πινακίδων Ι.Χ. και 60.000 τεμαχίων κρατικών πινακίδων μοτοσικλετών. Μετά την κατάρρευση του μεγάλου διαγωνισμού, το υπουργείο προσέφυγε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διακήρυξη για να καλυφθούν, με την παραπάνω προμήθεια, οι ανάγκες. Τώρα τα αποθέματα δείχνουν να εξαντλούνται, ενώ, όπως συνέβη και τότε, Διευθύνσεις Μεταφορώνστρέφονται σε άλλες που έχουν διαθεσιμότητα. «Υπολογίζω ότι περισσότερες από 5.000 νέες μοτοσικλέτες σε όλη τη χώρα περιμένουν να ταξινομηθούν. Υπάρχουν επιχειρήσεις-έμποροι που έχουν ολοκληρώσει πάνω από 30 πωλήσεις, αλλά δεν μπορούν να παραδώσουν ούτε ένα δίκυκλο γιατί περιμένουν τις πινακίδες», αναφέρει στην «Κ» ο Γιώργος Καμπράνης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Motoway Καμπράνης – μέλος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Ελλάδος. «Πελάτες αγανακτούν, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ζητούν πίσω την προκαταβολή επειδή δεν μπορούν να περιμένουν άλλο», τονίζει, προσθέτοντας πως αυτό έχει επίπτωση στα έσοδα του κράτους και των επιχειρήσεων, καθώς ο Ιούλιος, αν και παραδοσιακά είναι ο καλύτερος μήνας του χρόνου για τον κλάδο, φέτος σημειώνει πτώση τζίρου έως 50%. Παράλληλα, άλλα στελέχη εκτιμούν πως αυτή η κατάσταση, ελλείψει και μιας πλήρως ψηφιοποιημένης διαδικασίας, επιτείνει περιστατικά αδιαφάνειας.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι με τις ανακατανομές που γίνονται με τον συντονισμό υπηρεσιών του υπουργείου οι ανάγκες καλύπτονται. Παράλληλα, επειδή νέα απόπειρα διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια πινακίδων δεν τελεσφόρησε, το αρμόδιο υπουργείο, ήδη από τις 21 Ιουλίου, έχει κάνει σχετικό αίτημα ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) ώστε να γίνει προμήθεια με έκτακτη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις. Εξετάζεται επίσης να δρομολογηθεί νέο σύστημα ψηφιοποίησης για τη χορήγηση των πινακίδων.

Πηγή: Kathimerini.gr