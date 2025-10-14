Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποια αυτοκίνητα δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ

Κάποιοι ιδιοκτήτες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ευρώ για τέλη κυκλοφορίας. Δείτε ποια είναι τα οχήματα που έχουν μηδενικά ειδοποιητήρια αλλά και ποιο είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει όποιος ξεχάσει να τακτοποιήσει την οφειλή του.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα κληθούν σύντομα να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να πληρώσουν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τα ειδοποιητήρια αυτά θα αναρτηθούν μέσα στον επόμενο μήνα και πως η προθεσμία για την εξόφλησή τους θα οριστεί στις 31/12/2025.

Πολλοί όμως ιδιοκτήτες δεν θα χρειαστεί να βγάλουν από το πορτοφόλι τους ούτε ένα ευρώ, καθώς υπάρχουν αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από την πλήρωμη τελών κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά όταν:

To όχημα έχει ταξινομηθεί στην ελληνική αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά και το κινητήριο σύνολό του εκπέμπει έως 122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο . Ανάμεσα σε αυτά που δεν πληρώνουν ευρώ είναι όλα τα ηλεκτρικά , αφού δεν εκπέμπουν καθόλου ρύπους και η συντριπτική πλειοψηφία των plug-in και αυτοφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων , γιατί οι ρυπογόνες ουσίες που εκπέμπουν είναι πολύ λιγότερες από 122 γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας σε διαφορετική περίπτωση

Εάν το αυτοκίνητο δεν ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει κάποιο ποσό για να συνεχίσει να το κυκλοφορεί νόμιμα, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος και τον κυλινδρισμό ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα:

Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 (31.10.2010), πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους.

πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τον του κινητήρα τους. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά από την 1η Νοεμβρίου (1.11.2010) ή αργότερα, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Εάν οι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα ειδοποιητήρια, τότε προβλέπονται πρόστιμα ανάλογα με το πότε ο ιδιοκτήτης θα τα εξοφλήσει: