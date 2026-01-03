Τέλη κυκλοφορίας: 790.000 ιδιοκτήτες αντιμέτωποι με πρόστιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το ποσοστό των ιδιοκτητών που κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας ανέρχεται σε 88%.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των ιδιοκτητών οχημάτων που δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2026. Πρόκειται για περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έληξε η προθεσμία πληρωμής των τελών και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%.

Το ποσοστό αυτό κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Με τα νέα δεδομένα όμως, η προσαύξηση για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:

στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

στο 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.

σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση: εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.