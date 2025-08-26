Τελικά κλείνει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου; – Η επίσημη απάντηση στους 4Τροχούς

Μιλώντας στους 4Τροχούς, η διευθύντρια του Μουσείου ξεκαθαρίζει την κατάσταση σχετικά με τον συγκεκριμένο ανεκτίμητης αξίας χώρο αυτοκινητιστικής κληρονομιάς.

Λύπη και απογοήτευση κυρίευσε τις τελευταίες ώρες τους Έλληνες φίλους της αυτοκίνησης, μετά από δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο που «ήθελαν» το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου να βάζει «λουκέτο» σηματοδοτώντας το τέλος του μοναδικού ελληνικού χώρου ανάδειξης των σπουδαίων επιτευγμάτων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αφορμή στάθηκε μια σειρά από εικόνες που έδειχναν ορισμένα από τα μοναδικά εκθέματα του μουσείου να απομακρύνονται από το χώρο πάνω σε αυτοκινητάμαξες.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική και απέχει σημαντικά από τις φήμες περί του κατεβάσματος ρολών και της πλήρους απομάκρυνσης των εκθεμάτων, όπως εξήγησε μιλώντας αποκλειστικά στους 4Τροχούς η διευθύντρια του μουσείου, κα Θηρεσία Παραμυθιώτη.

«Αντικρούουμε τα δημοσιεύματα, διαβεβαιώνοντας το κοινό ότι το μουσείο προσφέρει συνεχώς μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες και δράσεις υψηλού ενδιαφέροντος, με απόλυτο σεβασμό στο όραμα του αείμνηστου Θεόδωρου Χαραγκιώνη. Εκφράζουμε στην ευγνωμοσύνη μας στους φίλους του μουσείου που αναστατώθηκαν και διαβεβαιώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτό το μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της αυτοκίνησης, με την ποιότητα που όρισε ο ιδρυτής του».

Πρόσθεσε δε ότι η «μεταφορά οχημάτων αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη εικόνα, καθώς ο στόλος εκθεμάτων του μουσείου ανανεώνεται συνεχώς, προκειμένου να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Κάποια οχήματα οδηγούνται σε άλλους χώρους, μιας και έχουν παραμείνει για αρκετό καιρό ως έκθεμα στους κόλπους του μουσείου, ενώ υπάρχουν και άλλα οχήματα που έχουν αποκτηθεί και ετοιμάζονται ώστε να εμπλουτιστεί η συλλογή» -γεγονός που διαβεβαιώνει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του μουσείου.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι το μουσείο λειτουργεί κανονικά, έχοντας υποδεχθεί από το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου πλήθος επισκεπτών. Από το πρωί της Τρίτης, τις φήμες έσπευσαν να διαψεύσουν και οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικών δικτύωσης του μουσείου, καθησυχάζοντας τους φίλους της αυτοκίνησης, μέσω απαντήσεων σε σχετικά σχόλια-ερωτήσεις.

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου είναι αφοσιωμένο στην ενημέρωση και την έμπνευση του κοινού, αναδεικνύοντας τα σπουδαία επιτεύγματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, σε απόσταση αναπνοής από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και άνοιξε τις πύλες του τον Μάρτιο του 2011, αποτελώντας όραμα του αείμνηστου Θεόδωρου Χαραγκιώνη.

Το μουσείο καταλαμβάνει 3.000 τ.μ. σε ένα κτίριο μοναδικής αρχιτεκτονικής και αισθητικής και είναι αφιερωμένο στην τεχνολογία και στην εξέλιξη του αυτοκινήτου περιλαμβάνοντας περισσότερα από 110 εκθέματα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα τέλη του 20ου.

Ορμώμενος από την αγάπη του για την αυτοκίνηση, ο αείμνηστος Θεόδωρος Χαραγκιώνης θέλησε να δώσει στους Έλληνες φίλους των τεσσάρων τροχών τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην ιστορία της αυτοκίνησης, μέσω μιας μοναδικής συλλογής, που περιλαμβάνει κλασικά και σπάνια αυτοκίνητα.

Το μουσείο παρουσιάζει την εξέλιξη της αυτοκινητιστικής τεχνολογίας, του σχεδιασμού και της καινοτομίας, ενώ έχει ως στόχο την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, διαδραστικές εκθέσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Τα τετράτροχα διαμάντια του μουσείου

Ανάμεσα στα τετράτροχα διαμάντια του μουσείου που έχουν κοσμήσει κατά καιρούς τις αίθουσές του είναι το Ford Model N, ένα μοντέλο που ακολούθησε τα Model “C” (1904-1905) και Model “F” (1905-1906). Το έκθεμα είναι παραγωγής του 1906 και διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα 15 ίππων που είναι τοποθετημένος επάνω σε ελαφρύ αλλά στιβαρό σασί.

Ένα ακόμα από τα εκθέματα που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον είναι Rolls Royce Wraith του 1938-1939, το τελευταίο και πιο μοντέρνο προπολεμικό Royce, κι ο αντικαταστάτης της Rolls-Royce 25/30. Διαθέτει 6κύλινδρο σε σειρά μοτέρ 4.257 κ.εκ. και αγοράστηκε στην Ελλάδα από τον Αλέξανδρο Ανδρεάδη, έναν από τους σημαντικότερους συλλέκτες ιστορικών αυτοκινήτων της δεκαετίας του ’70 και πρώτο σύζυγο της Χριστίνας Ωνάση.

Το «παρών» δίνουν, επίσης, και αυτοκίνητα “post-classic”, δηλαδή τετράτροχα που κατασκευάστηκαν από το 1965 – 1974. Στους κόλπους της έκθεσης έχει φιλοξενηθεί -μεταξύ άλλων- η Ferrari Dino 246 GTS, ένα μοντέλο με κινητήρα στο κέντρο και κίνηση στους πίσω τροχούς, κατασκευασμένο από το 1968 έως το 1976. Εξελίχθηκε τιμώντας την μνήμη του αδικοχαμένου υιού του Enzo, Alfredo “Dino, ενσωματώνοντας κινητήρα V6 2.419 κ.εκ., ενώ αποτέλεσε μια προσπάθεια της μάρκας να κατασκευάσει ένα χαμηλό κόστους σπορ αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας μέρη από άλλα αυτοκίνητα.

Πόλο έλξης έχει αποτελέσει επίσης η Mercedes – Benz 230 SL, που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1963 στο Σαλόνι της Γενεύης, αντικαθιστώντας τα καταξιωμένα μοντέλα 190 SL και 300 SL. Έφερε, επίσης, την ονομασία Παγόδα, λόγω της σκληρής οροφής του που θύμιζε ασιατικά κτίρια ναών. Ενσωματώνει 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα 2.308 κ.εκ. και αποκτήθηκε από το Μουσείο μέσω πλειστηριασμού στη Μεγάλη Βρετανία.