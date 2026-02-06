Τέλος η είσοδος χωρίς εισιτήριο στο Μετρό – Αυξάνεται το πρόστιμο, πότε φτάνει τα 500 ευρώ

Με υψηλότερα πρόστιμα θα τίθενται αντιμέτωποι όσοι χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες δίχως να προμηθεύονται εισιτήριο.

Αποφασισμένο να δώσει τέλος στην εισιτηριοδιαφυγή, η οποία προκαλεί οικονομική αιμορραγία στις δημόσιες συγκοινωνίες, φαίνεται ότι είναι το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μέσω του νέου νομοσχεδίου που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο (δείτε εδώ), για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ, για τους υπόχρεους βασικού εισιτηρίου και στα 50 ευρώ, από 30 ευρώ, σε όσους δικαιούνται μειωμένο. Σημειώνεται ότι αν το πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός 60 ημερών, από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης, πενταπλασιάζεται, δηλαδή μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50% εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στα πρόσωπα που καταλαμβάνονται να μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα με τη μορφή νομικού προσώπου, στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.

Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α’ 33) και σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ.

Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταμείο του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλον τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας.

Αν διαπιστωθεί ότι το επιβληθέν πρόστιμο δεν κατεβλήθη από τον παραβάτη,εντός 60 ημερών, τότε το πρόστιμο επιβάλλεται και οφείλεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.