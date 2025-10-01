Τέλος η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο της Τροχαίας

Η «Καθημερινή» παρουσιάζει το σχέδιο της Τροχαίας Αττικής για εντατικοποίηση των ελέγχων στόχο τη διασφάλιση τήρησης του νέου ΚΟΚ. Στο στόχαστρο για παραβάσεις επτά περιοχές εκτός του κέντρου της Αθήνας.

«Μπλόκο» σε κάθε κεντρική λεωφόρο της Αττικής, διπλασιασμός αλκοτέστ και παρουσία δυνάμεων σε επιπλέον «προβληματικές περιοχές». Αυτός είναι ο βασικός άξονας του σχεδίου της Τροχαίας Αττικής για την πύκνωση των ελέγχων από τον ερχόμενο μήνα με στόχο τη διασφάλιση τήρησης του νέου ΚΟΚ, ο οποίος τέθηκε σε πλήρη ισχύ στις 13 Σεπτεμβρίου.

Αφού ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις μεταξύ αρμοδίων της Τροχαίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το σχέδιο για την εντατικοποίηση των ελέγχων ειδικά σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας (αλκοόλ, ταχύτητα, κράνος κ.λπ.) χωρίζεται σε δύο σκέλη· το πρώτο αφορά την ενίσχυση της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και το δεύτερο την επέκταση και την αύξηση των ελέγχων πέραν του κέντρου της Αθήνας.

160 αστυνομικοί στους δρόμους

Οπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα υπάρξει ενίσχυση της ΟΕΠΤΑ με 100 άτομα, που θα πλαισιώσουν τις νέες ομάδες. Ετσι υπολογίζεται πως στο τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχουν συνολικά 160 αστυνομικοί για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, που θα διενεργούν ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ενίσχυση θα φέρει αύξηση των «μπλόκων» αλλά και αύξηση δυνάμεων σε τοποθεσίες που ήδη γίνονται έλεγχοι. Ετσι, σε μεγάλους κεντρικούς άξονες θα υπάρχουν πάνω από ένα συνεργεία -όπως συμβαίνει τώρα-, ώστε με αυτόν τον τρόπο η πλειονότητα των οδηγών να υπόκειται σε αλκοτέστ σε κάθε σημείο. Επίσης, η παρουσία περισσότερων αστυνομικών θα δώσει λύση και στις «ουρές αλκοτέστ» που πολλές φορές δημιουργούνταν κυρίως από όσους οδηγούς ανέμεναν μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης, η οποία συνήθως πραγματοποιείται όταν κάποιος είναι κοντά στο όριο.

Επτά «προβληματικές» περιοχές

Ως προς τον σχεδιασμό των περιοχών που θα ενταθούν οι έλεγχοι, πέραν από τους γνωστούς κεντρικούς άξονες εντός του κέντρου της Αθήνας (Σταδίου, Συγγρού, Πειραιώς), ο σχεδιασμός της Τροχαίας περιλαμβάνει την ένταξη περισσότερων περιοχών πέριξ του κέντρου, οι οποίες θεωρούνται προβληματικές.

Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» οι έλεγχοι της Τροχαίας κυρίως για αλκοτέστ θα αυξηθούν τον επόμενο μήνα σε δυτικές συνοικίες, όπως Νίκαια, Κορυδαλλός, Μέγαρα, Περιστέρι και Αιγάλεω, αλλά και σε περιοχές πιο βόρεια, όπως η Αγία Παρασκευή και το Χαλάνδρι.

Διπλασιασμός των αλκοτέστ

Στόχος της Τροχαίας είναι τον επόμενο μήνα να διπλασιαστούν οι έλεγχοι σε αλκοτέστ κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και να ενταθούν οι έλεγχοι για όλες τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ενδεικτικά των ήδη ενταμένων ελέγχων είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για τις παραβάσεις απο την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, εντός τριημέρου η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 14.078 ελέγχους, εστιάζοντας κυρίως στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και στην υπερβολική ταχύτητα, στη χρήση κράνους και κινητού τηλεφώνου. Βεβαιώθηκαν 2.643 παραβάσεις και συνελήφθησαν 6 οδηγοί στους οποίους διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l. Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 389 οχήματα, εκ των οποίων 199 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 500 άδειες ικανότητας οδήγησης και 134 άδειες κυκλοφορίας.

Πηγή: Καθημερινή