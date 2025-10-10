Τέλος οι κλοπές καλωδίων φόρτισης – Πώς θα πιάνονται οι συμμορίες

Οι πάροχοι προχωρούν σε έξυπνα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν ή να ελέγξουν το φαινόμενο κλοπής των καλωδίων σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η κλοπή των καλωδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έχει εξελιχθεί πλέον σε σοβαρό ζήτημα για τους παρόχους, κυρίως λόγω της υψηλής αξίας του χαλκού που περιέχουν.

Πλέον, δεν είναι λίγα τα περιστατικά ανά τον κόσμο όπου οι επιτήδειοι είτε αφαιρούν τα καλώδια για να πουλήσουν το πολύτιμο μέταλλο που περιέχουν, είτε καταστρέφουν τον σχετικό εξοπλισμό, αφήνοντας πολλούς σταθμούς φόρτισης εκτός λειτουργίας. Έτσι, φορτιστές που εμφανίζονται ως διαθέσιμοι σε διάφορες εφαρμογές, στην πράξη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες, προκαλώντας εκνευρισμό και αβεβαιότητα στους οδηγούς.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, η InstaVolt, ο μεγαλύτερος πάροχος ταχυφορτιστών στο Ην. Βασίλειο, προχωρά στην εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου σχεδίου ασφαλείας για τα καλώδια των φορτιστών της. Στην καρδιά της νέας αυτής στρατηγικής βρίσκεται η ενσωμάτωση συσκευών εντοπισμού GPS απευθείας μέσα στα καλώδια. Αυτές θα μπορούν να μεταδίδουν ένα σήμα κάθε τρία δευτερόλεπτα που θα αποκαλύπτει που βρίσκονται, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στην εταιρεία να εντοπίζει άμεσα την κλοπή – αλλά και την πορεία του κλεμμένου εξοπλισμού. Παράλληλα, θα ενεργοποιούνται ζώνες γεωγραφικού περιορισμού (geofencing), οι οποίες θα αποστέλλουν ειδοποίηση εάν κάποιο καλώδιο απομακρυνθεί από την καθορισμένη του θέση.

Τα μέτρα που καλούνται να πάρουν οι πάροχοι δεν σταματούν εκεί. Τα νέα καλώδια θα περιβάλλονται από ειδικά περιβλήματα που θα αποδεικνύονται ανθεκτικά στις τομές και τα κοψίματα περιλαμβάνοντας μια χημική χρωστική ουσία, η οποία θα ενεργοποιείται σε περίπτωση παραβίασης. Αυτή η ουσία μπορεί να βοηθήσει τις αρχές στον εντοπισμό και τη δίωξη των δραστών.

Με εκατοντάδες φορτιστές στο δίκτυό της, η InstaVolt επιχειρεί να αποτρέψει μελλοντικά περιστατικά, θέτοντας ταυτόχρονα νέα πρότυπα ασφαλείας στον κλάδο. Όπως δήλωσε και ο CEO της εταιρείας, Delvin Lane, η χρήση συστημάτων GPS αλλάζει τα δεδομένα, καθώς όχι μόνο προστατεύει την επένδυση της εταιρείας, αλλά ενισχύει ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των οδηγών ως προς την αξιοπιστία του συστήματος φόρτισης.

Καθώς η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, τέτοιου είδους κινήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας των υποδομών και την καταπολέμηση φαινομένων βανδαλισμού και κλοπής.