Τέλος στο ροζ μπλοκάκι: Smartphones επιστρατεύει η ΕΛ.ΑΣ – Με SMS θα αποστέλλονται οι κλήσεις

Με το νέο σύστημα, οι αστυνομικοί θα καταγράφουν τις κλήσεις ηλεκτρονικά σε tablet και smartphone και θα τις στέλνουν απευθείας στους παραβάτες μέσω SMS ή e-mail. Ηλεκτρονικά θα γίνεται επίσης η πληρωμή τους.
Σε πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βεβαιώνονται οι τροχονομικές παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους.
Το παραδοσιακό «ροζ μπλοκάκι» των αστυνομικών θα αποσυρθεί σταδιακά και τη θέση του θα πάρουν έξυπνες φορητές συσκευές, όπως smartphone και tablet. Η νέα αυτή τεχνολογική πλατφόρμα παρουσιάστηκε επίσημα στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, σηματοδοτώντας το πέρασμα των ελέγχων της Τροχαίας σε μια πιο σύγχρονη εποχή.
Τέλος τα ανθρώπινα λάθη στις «χειρόγραφες» κλήσεις
Η μετάβαση στην ψηφιακή οθόνη αναμένεται να αναβαθμίσει κατακόρυφα την επιχειρησιακή ικανότητα των αρχών, καθώς η καταγραφή των στοιχείων θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο.
Με την απλή πληκτρολόγηση της πινακίδας ενός οχήματος, οι αστυνομικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν γρήγορα μέσω του κεντρικού συστήματος αν το όχημα είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει από ΚΤΕΟ, καθώς και τη νομιμότητα της άδειας οδήγησης του κατόχου.
Με αυτόν τον τρόπο εκμηδενίζονται τα ανθρώπινα λάθη της χειρόγραφης διαδικασίας και περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται για τη βεβαίωση μιας παράβασης.
Ο οδηγός θα λαμβάνει την κλήση στο κινητό του
Στην πράξη, η διαδικασία απλουστεύεται τόσο για τα ελεγκτικά όργανα όσο και για τους ίδιους τους πολίτες. Ο αστυνομικός θα καταχωρεί στην ειδική εφαρμογή τον αριθμό κυκλοφορίας, το ακριβές γεωγραφικό στίγμα του ελέγχου και το είδος της παράβασης.
Στη συνέχεια, το πρόστιμο θα αποστέλλεται άμεσα στο κινητό τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του παραβάτη. Η ψηφιακή κλήση θα συνοδεύεται από έναν κωδικό QR, τον οποίο ο οδηγός θα μπορεί να σκανάρει προκειμένου να εξοφλήσει το ποσό ηλεκτρονικά ή να υποβάλει ένσταση, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί κάποιο αστυνομικό τμήμα.
Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο σύστημα είναι και η ψηφιακή αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, η άδεια θα «δεσμεύεται» αυτόματα στο κεντρικό σύστημα της αστυνομίας, καθιστώντας άκυρη την ισχύ της χωρίς να απαιτείται η παραδοσιακή γραφειοκρατική αλληλογραφία.
Αρχή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Αρχικά, το μέτρο θα εφαρμοστεί με τη διανομή 400 συσκευών σε πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα ψηφιακή υποδομή αφορά αποκλειστικά τις παραβάσεις που βεβαιώνονται ζωντανά από τους αστυνομικούς στον δρόμο και όχι εκείνες που καταγράφονται από τις σταθερές κάμερες τροχαίας.