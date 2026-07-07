Τέλος στο ροζ μπλοκάκι: Smartphones επιστρατεύει η ΕΛ.ΑΣ – Με SMS θα αποστέλλονται οι κλήσεις

Με το νέο σύστημα, οι αστυνομικοί θα καταγράφουν τις κλήσεις ηλεκτρονικά σε tablet και smartphone και θα τις στέλνουν απευθείας στους παραβάτες μέσω SMS ή e-mail. Ηλεκτρονικά θα γίνεται επίσης η πληρωμή τους.