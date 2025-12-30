Τέλος τα χάρτινα εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη – Τι τα αντικαθιστά

Nέα εποχή στις αστικές μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης. Καταργούνται τα χαρτινά εισιτήρια και αντικαθίστανται με ηλεκτρονικά και άυλα εισιτήρια από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τα χάρτινα εισιτήρια θα δώσουν τη θέση τους στα ηλεκτρονικά και τα άυλα εισιτήρια από την 1η Ιανουαρίου του 2026 στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Ειδικότερα, από την πρώτη μέρα του έτους καταργείται οριστικά η πώληση των χάρτινων εισιτηρίων, ωστόσο όσοι έχουν στη διάθεσή τους απόθεμα εισιτηρίων, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για ακόμη έναν μήνα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2026. Για τον λόγο αυτόν δεν θα αποξηλωθούν άμεσα τα παλαιού τύπου ακυρωτικά μηχανήματα εντός των λεωφορείων.

Τρεις τύποι «έξυπνων» εισιτηρίων ThessTicket

Τα έξυπνα εισιτήρια ThessTicket -που αντικαθιστούν τα χάρτινα- είναι επαναφορτιζόμενα κι έχουν διαφορετικούς τύπους: Μεμονωμένα διάρκειας 70 λεπτών (για αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες), η ημερήσια, για ειδικές γραμμές και πακέτο 10+1 διαδρομών (για αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες).

Οι επιβάτες μπορούν να προμηθευτούν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια από τους αυτόματους πωλητές που έχει τοποθετήσει ο ΟΣΕΘ σε 30 σημεία εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, είτε από τα εκδοτικά μηχανήματα εντός των λεωφορείων, στα οποία όμως η προμήθεια μπορεί να γίνει μόνο με τραπεζική κάρτα ή μέσω ανέπαφης συναλλαγής (NFC). Με τους ίδιους τρόπους γίνεται η επαναφόρτιση του εισιτηρίου αλλά επιπλέον γίνεται και στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Πώς εκδίδονται τα άυλα εισιτήρια

Οι επιβάτες μπορούν να εκδώσουν άυλο εισιτήριο μέσω της εφαρμογής OSETH Bus Mobile App, η οποία είναι διαθέσιμη για όλα τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα που έχουν λειτουργικό σύστημα Android και iOS. Μετά την ηλεκτρονική πληρωμή ο χρήστης λαμβάνει QR code, το οποίο σαρώνεται στο ακυρωτικό μηχάνημα του λεωφορείου.

Τι προσφέρει η ThessCard

Η προσωποποιημένη κάρτα ThessCard φέρει την φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου της και είναι υποχρεωτική για όσους χρησιμοποιούν προϊόντα μεγάλης χρονικής διάρκειας (μηνιαία, τριμηνιαία, κλπ) και όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ή δωρεάν μετακίνηση.

Για όσους θέλουν να αποφύγουν τις ουρές στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ μπορούν να την εκδώσουν μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ και εν συνεχεία είτε παραλαμβάνεται από συγκεκριμένα εκδοτήρια είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά. Οι κάρτες, μπορούν να φορτιστούν οποιαδήποτε στιγμή και όχι μόνο την στην αρχή κάθε μήνα, φορτίζονται μέσω του portal του ΟΣΕΘ με τα χρονικά κόμιστρα, στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, είτε σε αυτόματο πωλητή.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα κομίστρου, τις τιμές και τις μεθόδους πληρωμής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ (https://oseth.com.gr), καθώς και στα σημεία πώλησης.