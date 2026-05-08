Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 ετών

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε υποχρεωτική ασφάλιση.

Νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά τα σοβαρά ατυχήματα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι «η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη».

Επιπλέον, προανήγγειλε υποχρεωτική ασφάλιση. «Αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει; Πού θα τρέχεις να δικαιωθείς; Επομένως υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα», πρόσθεσε.

Η τρίτη ρύθμιση, όπως είπε, θα αφορά «το φαινόμενο που τα πετάνε στα πεζοδρόμια, αυτό πρέπει να τελειώνει. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και, αν χρειάζεται, να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών για να σεβαστούν και τους πεζούς».

Δούκας: Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πλάνο της δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Εξήγησε ότι θα δημιουργηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα.

🛴 Βάζουμε τάξη στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Με κανόνες που προστατεύουν τον πεζό, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. 📍 Δημιουργούμε ένα οργανωμένο δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με… pic.twitter.com/1hOxy3aRau — Haris Doukas (@h_doukas) May 7, 2026

Ο Δήμος χωροθετεί θέσεις στάθμευσης για τη στάθμευση στα πεζοδρόμια, ενώ όσοι δεν σταθμεύουν τα οχήματα μικροκινητικότητας σε αυτές θα τίθενται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα.

«Κινούμαστε σε πεζοδρόμια και πλατείες μέχρι 6 χλμ./ώρα, όσο και ένας πεζός, έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή, φοράμε πάντα το κράνος μας. Τα πρόστιμα δεν είναι για να τιμωρήσουμε Είναι για να προστατεύσουμε, θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους», ανέφερε ο Χάρης Δούκας σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του.