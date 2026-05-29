Τέλος το «λάδωμα» για δίπλωμα οδήγησης – Έτσι θα καρφώνεις όποιον ζητά φακελάκι

Μέσα σε λίγα λεπτά ο υποψήφιος οδηγός μπορεί να καταγγείλει περιστατικά χρηματισμού.

Ανώνυμα, με λίγα κλικ, οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν πλέον να καταγγέλλουν όσους ζητούν «φακελάκι» στο πλαίσιο των εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου υποψήφιοι οδηγοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα καθεστώς έμμεσων πιέσεων ή ακόμη και ξεκάθαρων απαιτήσεων για την «φακελάκι» προκειμένου να περάσουν επιτυχώς την πρακτική εξέταση οδήγησης και να αποκτήσουν την πολυπόθητη υπογραφή.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες όχι μόνο σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση, αλλά και σε έντονη ψυχολογική πίεση, καθώς αισθάνονται ότι η επιτυχία τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις ικανότητές τους, αλλά και από παράτυπες πρακτικές που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέλει να βάλει φρένο σε αυτή τη διαδεδομένη πρακτική με τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμα report.ypyme.gr, μέσω της οποίας μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς που σχετίζονται με εξετάσεις οδήγησης.

Όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα, η υπηρεσία επιτρέπει την ιδιωτική υποβολή καταγγελίας για περιστατικά όπως ζήτηση χρημάτων, έμμεση πίεση ή άλλη αθέμιτη πρακτική από εξεταστές ή σχολές οδηγών κατά τη διαδικασία εξετάσεων οδήγησης. Οι καταγγελίες δεν δημοσιοποιούνται. Η πρόσβαση στα στοιχεία περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η υποβολή μπορεί να γίνει ανώνυμα.

Τα στοιχεία προωθούνται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και στα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, ώστε να ξεκινήσει η προβλεπόμενη έρευνα.

Ο πολίτης επιλέγει τον τύπο της καταγγελίας (π.χ. ζήτηση χρημάτων), την Περιφέρεια, το εξεταστικό κέντρο, την ημερομηνία του συμβάντος, και περιγράφει το περιστατικό.

Επιπλέον, αναφέρει το εμπλεκόμενο πρόσωπο (π.χ. εξεταστής, σχολή οδηγών ή και οι δύο), ενώ προαιρετικά μπορεί να επισυνάψει αρχείο.

Την πλατφόρμα παρουσίασε και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Δεν θέλουμε κανένας νέος άνθρωπος να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία και είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε. Βοηθήστε μας!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.