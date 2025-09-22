Τέλος το μποτιλιάρισμα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης – Έτσι θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό

Η παρέμβαση για την εξομάλυνση της κυκλοφορίας στον κόμβο της Μεταμόρφωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

Στις ράγες της υλοποίησης εισέρχεται η διορθωτική παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, η οποία έχει ως στόχο τον μετριασμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική Οδό.

Τη Δευτέρα 22/9, στο πλαίσιο ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, προσφέροντας «ανάσα» σε όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τον κλειστό αυτοκινητόδρομο.

Με τον διαχωρισμό των εξόδων στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όσοι έρχονται από Ελευσίνα θα βγαίνουν στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης λίγο πιο νωρίς και όσοι κατευθύνονται στην ΠΑΘΕ από Μαρκόπουλο θα εξέρχονται λίγο πιο μετά, σηματοδοτώντας το τέλος της ασφυξίας στο σημείο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ζητήσει από τον παραχωρησιούχο τη σχετική μελέτη για το έργο, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού, Χρίστου Δήμα, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις οι οποίες θα καθυστερούσαν την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Στην ατζέντα του υπουργείου βρίσκονται και άλλα έργα με φόντο την επίλυση του κυκλοφοριακού στην Αττική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την «Παράκαμψη της Αττικής», ήτοι τον οδικό άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα που θα θέσει εκτός Κηφισού εκατοντάδες φορτηγά.

Το έργο έχει υποβληθεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως «Πρότυπη Πρόταση» και αφορά σε οδικό άξονα μήκους περίπου 40 χλμ. που θα εξασφαλίσει τη σύνδεση του δυτικού τμήματος της Αττικής Οδού και των νότιων αξόνων της χώρας με την περιοχή βόρεια των Οινοφύτων, παρακάμπτοντας το οδικό δίκτυο της Αττικής.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανισόπεδους κόμβους, όπως και παράπλευρους και κάθετους δρόμους.