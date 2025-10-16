Tesla έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην Αθήνα (εικόνες)

Μέσα στο τελευταίο τριήμερο η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε συνολικά 269 παραβάσεις.

Πέρα από την αντιμετώπιση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, οι δράσεις της Τροχαίας Αττικής επικεντρώνονται και στην πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.

Το τελευταίο τριήμερο, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ όπως φαίνεται σε εικόνα της ΕΛ.ΑΣ., Tesla πιάστηκε να κινείται με 175 χλμ./ώρα.

Στην ειδική εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει ότι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση. Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ, ισχύουν οι παρακάτω ποινές:

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

-Τι ίσχυε: Πρόστιμο από 20 έως 175 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έως 60 ημέρες.

-Τι ισχύει: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

-1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

-2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

-Τι ίσχυε: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες και πινακίδων για 30 ημέρες.

-Τι ισχύει: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.