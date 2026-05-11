Η Tesla ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσαλονίκη – Νέες τιμές στα μοντέλα της

Η Tesla αποχωρεί από το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στο οποίο φιλοξενούνταν προσωρινά, και ανοίγει νέα -μόνιμη- έκθεση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Η στρατηγική επέκταση της Tesla στην ελληνική αγορά περνά σε μια νέα φάση, καθώς η εταιρεία εγκαινιάζει τον πρώτο της μόνιμο εκθεσιακό χώρο στη Θεσσαλονίκη.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της αμερικανικής μάρκας στη χώρα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα.

Το τρίτο επίσημο κατάστημα Tesla

Από το 2023, η Tesla διατηρούσε μια προσωρινή παρουσία στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, η οποία πλέον ολοκληρώνεται, δίνοντας τη θέση της σε μια νέα, αυτόνομη τοποθεσία στην περιοχή της Πυλαίας. «Η νέα έκθεση βελτιώνει την εμπειρία των πελατών και των επισκεπτών, οι οποίοι μπορούν να κάνουν εγγραφή για δοκιμαστική οδήγηση οποιαδήποτε στιγμή και να εξυπηρετηθούν από το προσωπικό της Tesla σε έναν εξαιρετικό χώρο», αναφέρει η εταιρεία.

Με την προσθήκη αυτού του νέου σημείου, το δίκτυο της Tesla στην Ελλάδα αριθμεί πλέον τρία καταστήματα, καθώς η νέα τοποθεσία πλαισιώνει τις ήδη υπάρχουσες εκθέσεις στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Κηφισιά και τη Γλυφάδα.

Η νέα έκθεση βρίσκεται στο 9ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων στην Πυλαία (Τ.Κ. 55535). Το ωράριο λειτουργίας έχει οριστεί από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, 10:00 με 18:00, και το Σάββατο από τις 09:00 έως τις 17:00, παραμένοντας κλειστή τις Κυριακές.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 16 Μαΐου, από τις 12:00 έως τις 20:00. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες αναβαθμίσεις, να συνομιλήσουν με την ομάδα της Tesla και να βιώσουν την εμπειρία που προσφέρουν τα οχήματα της εταιρείας.

Οι τιμές των Tesla στην Ελλάδα

Παράλληλα με τα εγκαίνια του νέου χώρου, η Tesla προχωρά σε μια σημαντική εμπορική πρωτοβουλία, καθιστώντας τα μοντέλα της πιο προσιτά στο ελληνικό κοινό. Μέσω του προγράμματος «Tesla Bonus», οι τιμές διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το Model 3 ξεκινά πλέον από τις 31.490 ευρώ, ενσωματώνοντας το Bonus των 2.500 ευρώ, ενώ το Model Y ξεκινά από τις 35.000 ευρώ με το αντίστοιχο Bonus των 2.990 ευρώ. Σημειώνεται ότι στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.