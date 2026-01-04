Θεοφάνεια 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις οδούς όπου θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Πειραιά, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανείων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στην αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, ως εξής:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.

Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.

Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 13.00΄, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.

Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.

Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

Για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.