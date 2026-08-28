Θεσσαλονίκη: 18.590 ευρώ πρόστιμο σε 30χρονο – Παραβίασε 18 φορές τον ΚΟΚ σε ένα βράδυ

Ο 30χρονος παραβίασε επανειλημμένα τον ΚΟΚ και κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών.

Σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε τους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση με μηχανή.

Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και μονόδρομους, αλλά και διαδοχικές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, περιλάμβανε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η «κούρσα» του, η οποία κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές. Συνολικά τού βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν τις 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών.

Ο 30χρονος δικυκλιστής οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο ίδιο μέρος θα οδηγηθεί και ένας 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος ξημερώματα σήμερα (28-08-2026), κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, στερούμενος σχετικής άδειας ικανότητος, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του ΚΟΚ..