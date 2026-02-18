Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε ασθενοφόρο μεθυσμένος – Τι έδειξε το αλκοτέστ

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες στον 41χρονο οδηγό, ο οποίος είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Στη σύλληψη οδηγού ασθενοφόρου, ιδιωτικής εταιρείας, προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τού πέρασαν χειροπέδες και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά πληροφορίες, από την αλκοολομέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα διαπιστώθηκε ότι ο 41 ετών άνδρας είχε καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και συγκεκριμένα οι διαδοχικές μετρήσεις έδειξαν 0,8 και 1,20 mg/l.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ