Θεσσαλονίκη: Προχωρούν τα έργα για τον Flyover (+video)

Η πρόοδος του έργου έχει ξεπεράσει το 62% και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη.

Η πρόοδος του έργου βρίσκεται κοντά στο 70% και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης σε συνολικό μήκος 13 χλμ. Θα κατασκευασθεί μία Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας (εξού και η ονομασία Flyover) μήκους 7,6 χλμ περίπου, πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων τεχνικών, μία γέφυρα μήκους 4 χλμ. (T9).

Ο Flyover θα προσφέρει ασφαλή και ταχεία παράκαμψη του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την οδική ασφάλεια, και μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Με την ολοκλήρωσή του, η χωρητικότητα του οδικού άξονα αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα την ώρα, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη.

Όταν ολοκληρωθεί η γέφυρα θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη σε μήκος στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της αυτή του του Ρίου – Αντιρρίου.

Στόχο του έργου αποτελεί η αποσυμφόρηση της κορεσμένης υφιστάμενης οδού και η βελτίωση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σε σύνδεση με την Εγνατία Οδό, τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Η Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα και υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).