Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ διαθέτουν θύρες usb για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από την Τετάρτη τα 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, τα οποία δρομολογήθηκαν κυρίως σε πολυπληθείς περιοχές, κατά κύριο λόγο στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις οποίες δεν υπάρχει κάλυψη από το Μετρό.

Η ένταξη των 50 νέων δεκαοκτάμετρων οχημάτων, χωρητικότητας 130 επιβατών έκαστο, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών, ενισχύουν σημαντικά τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης και αναδιαμορφώνουν ριζικά τις συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού.

Τα νέα λεωφορεία -τα πρώτα αυτού του τύπου συνολικά στην Ελλάδα- είναι υπερσύγχρονα, διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και παράθυρα με ανάκληση. Η αυτονομία τους είναι 300 χιλιόμετρα, η οποία τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν με άνεση δύο βάρδιες κυκλοφορίας.

Είναι εξοπλισμένα με ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες και διαθέτουν ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Επιπλέον, διαθέτουν εσωτερικό σύστημα φωτισμού με λάμπες LED, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την ώρα και το εξωτερικό φως.

Επιπλέον, είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ διαθέτουν θύρες usb για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Οι γραμμές

Ειδικότερα, τα λεωφορεία εντάσσονται στις εξής γραμμές:

Χ1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η συγκεκριμένη γραμμή θα εξυπηρετείται από δέκα λεωφορεία τα οποία είναι εξοπλισμένα με αποσκευοφυλάκιο

12, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Τούμπα – ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

27, που εκτελεί το δρομολόγιο Σταυρούπολη – Πανεπιστήμιο

32, που εκτελεί το δρομολόγιο Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους

«Με τη δρομολόγηση των 50 ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο ΟΑΣΘ συνεχίζει μια μακρά περίοδο πρωτοπορίας, καθώς το μακρινό 1978 ήταν και πάλι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα τα απλά αρθρωτά λεωφορεία» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.