Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 4 ατόμων για τροχονομικές παραβάσεις

Τρία άτομα βρίσκονταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ενώ συνελήφθη οδηγός και για επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τροχονομικές παραβάσεις προχώρησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου συνελήφθησαν: