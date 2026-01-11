Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις 4 ατόμων για τροχονομικές παραβάσεις

Τρία άτομα βρίσκονταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ενώ συνελήφθη οδηγός και για επικίνδυνους ελιγμούς.
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για τροχονομικές παραβάσεις προχώρησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου συνελήφθησαν:
- από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 52χρονη ημεδαπή, η οποία πρώτες πρωινές ώρες της 10-01-2026 στο κέντρο της πόλης, κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ευρισκόμενη υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
- από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 18χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Πυλαίας, κατελήφθη να οδηγεί επικίνδυνα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πραγματοποιώντας συνεχείς ελιγμούς προς επίδειξη ικανοτήτων στην οδήγηση για εντυπωσιασμό, με κίνδυνο να συγκρουστεί με τους λοιπούς χρήστες της οδού.
- από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες της 10-01-2026 στο κέντρο της πόλης, 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί ευρισκόμενος υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
- από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (10-01-2026) στο κέντρο της πόλης, 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Ο ανωτέρω οδηγός σε προγενέστερο χρόνο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και προκαλώντας υλικές ζημιές σε τέσσερα οχήματα.