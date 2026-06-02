Τι αλλάζει για τα υβριδικά αυτοκίνητα – Πώς θα φορολογούνται

Το νέο νομοσχέδιο εισάγει οριζόντια απαλλαγή κατά 50% από τέλος ταξινόμησης.

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του Τέλους Ταξινόμησης στα πλήρως υβριδικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα φέρνει το νομοσχέδιο που ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Με το νέο καθεστώς, όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα θα απαλλάσσονται κατά 50% από το προβλεπόμενος τέλος, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μέχρι σήμερα, προβλεπόταν απαλλαγή 50% για υβριδικά με εκπομπές CO2 από 51 γρ./χλμ., ενώ όσα εξέπεμπαν έως 50 γρ./χλμ. επωφελούνταν από απαλλαγή 75%.

Πλέον, όλα τα υβριδικά απαλλάσσονται κατά 50%, γεγονός που επιβαρύνει κυρίως τα plug-in μοντέλα (επαναφορτιζόμενα υβριδικά), δεδομένου ότι πρόκειται για τα αυτοκίνητα, που λόγω της δυνατότητας κίνησης αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, μπορούν και επιτυγχάνουν εκπομπές έως και 50 γρ./χλμ.

Κατ’ εξαίρεση, για υβριδικά αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως την 31η Μαΐου 2026, και εκπέμπουν έως 75 γρ. CO2 / χλμ., εξακολουθεί να εφαρμόζεται απαλλαγή του 75%.

Κερδισμένα συνεχίζουν να βγαίνουν τα αμιγώς ηλεκτρικά -όπως και όσα χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου υδρογόνου – δεδομένου ότι συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.