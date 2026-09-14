Τι αλλάζει στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι διατάξεις που εισάγουν ένα ανοικτό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής, που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας δρομολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η παράδοσή τους στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Το υπουργείο έχει ήδη θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από την 1η Σεπτεμβρίου, διατάξεις στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Νέα κίνητρα ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις», όπου εισάγεται ένα ανοικτό, μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες των Διευθύνσεων Μεταφορών.

Νέο ψηφιακό σύστημα

Ειδικότερα, τίθεται σε λειτουργία ψηφιακό σύστημα, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η παραγγελία, κατασκευή, διαχείριση, χορήγηση, αντικατάσταση, πληρωμή, εκκαθάριση κόστους κατασκευής και αποστολής, παραλαβή και εποπτεία των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας καθώς και η επιλογή αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων.

Μέσω του συστήματος θα ρυθμίζονται οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, καθώς και μοτοσυκλετών, ενώ δύναται να υπαχθούν στο σύστημα και άλλες κατηγορίες οχημάτων.

Για την επιλογή αριθμού κυκλοφορίας θεσπίζονται ειδικά παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με κατηγορίες ανά τύπο και επιλογή συνδυασμού αριθμών πινακίδας.

Τα ανωτέρω παράβολα αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε διακριτό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ).

Μητρώο κατασκευαστών πινακίδων

Επιπλέον, δημιουργείται μητρώο κατασκευαστών πινακίδων. Στο μητρώο εγγράφονται, χωρίς αριθμητικό περιορισμό και χωρίς αξιολόγηση, τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εγγραφή στο μητρώο θα γίνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Για την κατασκευή πινακίδων θα καταβάλλεται παράβολο, το οποίο θα περιλαμβάνει το προκαθορισμένο κόστος του κατασκευαστή, καθώς και το κόστος του ψηφιακού συστήματος. Η εκκαθάριση και απόδοση των οφειλόμενων ποσών στους κατασκευαστές θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα.

Τσουχτερά πρόστιμα

Οι εγγεγραμμένοι κατασκευαστές υποχρεούνται κατασκευάζουν τις πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις ηλεκτρονικές εντολές παραγωγής, τις προθεσμίες κατασκευής και παράδοσης και τις απαιτήσεις που ορίζονται.

Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις θα επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

α) διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εγγραφής, ή και

β) προσωρινή αναστολή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο.