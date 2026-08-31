Τι αλλάζει στο e-pass της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Οι συνδρομητές ΓΕΦΥΡΑ e-pass καλούνται να ελέγξουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους και, εφόσον απαιτείται, να πραγματοποιήσουν εγκαίρως φόρτιση πριν από τη μετάβαση στο νέο σύστημα την 1η Σεπτεμβρίου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η online υπηρεσία ΓΕΦΥΡΑ e-pass και η εφαρμογή MyGefyra θα διαθέτουν ανανεωμένο περιβάλλον και νέες λειτουργίες, μέσα από το οποίο συνδρομητές θα επωφεληθούν από διευρυμένες δυνατότητες και ευκολότερη διαχείριση του λογαριασμού τους.

Ενόψει της αναβάθμισης, οι συνδρομητές ΓΕΦΥΡΑ e-pass καλούνται να ελέγξουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους και, εφόσον απαιτείται, να πραγματοποιήσουν εγκαίρως φόρτιση πριν από τη μετάβαση στο νέο σύστημα την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η online υπηρεσία ΓΕΦΥΡΑ e-pass και η εφαρμογή MyGefyra θα προσφέρουν στους συνδρομητές μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερο έλεγχο στη διαχείριση των λογαριασμών τους, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώνουν περισσότερες συναλλαγές και αιτήματα αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μέσα από το νέο ψηφιακό περιβάλλον, οι συνδρομητές θα επωφεληθούν από απλούστερη πλοήγηση και πιο άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού τους, έχοντας τη δυνατότητα ευκολότερης διαχείρισης, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν νέες δυνατότητες αυτόματων ενημερώσεων των συνδρομητών μέσω email ή SMS σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, καθώς και νέες υπηρεσίες όπως ασφαλής αποθήκευση μεθόδων πληρωμής και αυτόματη επαναφόρτιση του λογαριασμού τους.

Οι νέες υπηρεσίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού των συστημάτων της Γέφυρας, δημιουργώντας ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα υποστηρίζει αυξημένη αυτοματοποίηση και μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις στις οδικές υποδομές.

Προετοιμασία για τη μετάβαση

Για την ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο σύστημα, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 στις 18:00 έως την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η online υπηρεσία www.gefyraepass.gr και η εφαρμογή MyGefyra δεν θα είναι διαθέσιμες. Οι συνδρομητές δεν θα μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, να ελέγξουν το διαθέσιμο υπόλοιπό τους, να πραγματοποιήσουν online φορτίσεις ή άλλες ενέργειες διαχείρισης του λογαριασμού τους.

Για τον λόγο αυτό, οι συνδρομητές ΓΕΦΥΡΑ e-pass καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως το διαθέσιμο υπόλοιπό τους και, εφόσον απαιτείται, να πραγματοποιήσουν φόρτιση του λογαριασμού τους πριν από τις 18:00 της 31ης Αυγούστου.

Τυχόν πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μέσω κωδικού πληρωμής RF κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών θα πιστωθούν στον λογαριασμό του συνδρομητή μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης, δηλαδή μετά τις 10:00 την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητη η αναβάθμιση της εφαρμογής MyGefyra

Με την ολοκλήρωση της μετάβασης, οι χρήστες της εφαρμογής MyGefyra θα πρέπει να εγκαταστήσουν τη νέα έκδοσή της.

Κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση που θα τους ζητά να εγκαταστήσουν την ενημέρωση. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, καθώς η προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής δεν θα υποστηρίζεται πλέον.