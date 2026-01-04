Τι αλλάζει το 2026 στο Μετρό της Αθήνας;

Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα φάση για και τις τρεις γραμμές του Μετρό της Αθήνας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των επιβατών.

Τις αλλαγές που φέρνει το 2026 και στις τρεις Γραμμές του Μετρό της Αθήνας, παραθέτει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ., Αθανάσιος Κοτταράς, σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτταρά, στη Γραμμή 1 (Κηφισιάς-Πειραιάς) θα κυκλοφορήσουν, μετά από δυο σχεδόν δεκαετίες, συρμοί πλήρως ανακαινισμένοι μηχανολογικά και αισθητικά, την ώρα που προχωρά ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση 10 επιπλέον συρμών.

«Το έργο θα δώσει νέα ώθηση στη λειτουργία της Γραμμής, που θα αποκτήσει συχνότερα δρομολόγια με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στους σταθμούς Ομόνοια, Βικτώρια, Πετράλωνα και Κηφισιά, σειρά θα πάρουν και άλλοι σταθμοί, όπως το Μοναστηράκι, όπου θα υλοποιηθεί ένα πλέγμα σημαντικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η αντικατάσταση 30 ανελκυστήρων και 41 κυλιόμενων κλιμάκων, η ενίσχυση του συνόλου της περίφραξης του δικτύου και η εφαρμογή antigraffiti πρακτικών σε «ταλαιπωρημένους» από γκράφιτι και βανδαλισμούς συρμούς, θα συμβάλλουν στη ριζική αλλαγή της εικόνας της παλαιότερης γραμμής Μετρό της χώρας».

Αναφορικά με τις Γραμμές 2 & 3 εξήγησε ότι η ΣΤΑ.ΣΥ. προχωρά στην αναβάθμιση 12 συρμών, με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, στην τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού σε 16 συρμούς που από κατασκευής δεν διαθέτουν, ενώ 5 παροπλισμένοι συρμοί θα αναταχθούν και θα επανακυκλοφορήσουν.

«Κι όλα αυτά, εν αναμονή της αγοράς 15 νέων συρμών, που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στην κυκλοφορία. Το 2025 ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τη νέα χρονιά το μεγαλύτερο έργο επιδομής, που έχει εκτελεστεί στο Μετρό της Αθήνας, η αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών, προϋπολογισμού 7,3 εκατ. Euro. Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο συνεχίζονται με την εγκατάσταση δικτύου 5G, έργο που προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς μετά την αρχική πιλοτική του εφαρμογή, καθώς και wifi σε περισσότερους σταθμούς Μετρό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Σύνταγμα, την Ακρόπολη, το Μοναστηράκι και την Ομόνοια».

Παράλληλα επισήμανε ότι για το 2026 προγραμματίζεται η πρόσληψη επιπλέον 177 εργαζομένων σε κρίσιμες ειδικότητες για τη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ, ενώ θα ενταθούν περαιτέρω οι έλεγχοι για εισιτηριοδιαφυγή.