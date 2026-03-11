Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το πλαφόν σε βενζίνη και ντίζελ

Έως τις 30 Ιουνίου επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και την προστασία των καταναλωτών, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Έως τις 30 Ιουνίου επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο για βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ τα πρατήρια δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή προς τους καταναλωτές.

Παράλληλα προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές, όπου λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς μπορεί να οριστούν διαφορετικά όρια με υπουργική απόφαση.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα διαθέτει αυξημένη ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.