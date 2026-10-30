Τι χρόνο αναμονής έχει στην Ελλάδα το Toyota Yaris Cross – Σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάζεται

Από ποια χώρα έρχεται στην Ελλάδα το Yaris Cross και πόσο χρόνο θα πρέπει να περιμένει ένας πελάτης που θα το παραγγείλει τώρα.

Είναι το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς, έχοντας φθάσει ήδη τις 6.352 μονάδες τη φετινή χρονιά, τις περισσότερες από κάθε άλλο μοντέλο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Ξεπερνά σε πωλήσεις ακόμη και το Yaris, με τη ζήτηση να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και τις παραγγελίες προς το δίκτυο αντιπροσώπων της Toyota να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Από τότε που παρουσιάστηκε, το Yaris Cross έχει μετατραπεί στο απόλυτο success story της ιαπωνικής φίρμας. Οι υποψήφιοι αγοραστές, το προτιμούν για την αξιοπιστία που συνοδεύει κάθε όχημα με το σήμα της Toyota, τα άκρως αποδοτικά υβριδικά σύνολα, την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και την πρακτικότητα που παρέχει. Το B-SUV των Ιαπώνων, στη αναβαθμισμένη εκδοχή του ταιριάζει απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι ευέλικτο, compact, ευρύχωρο και πλούσια εξοπλισμένο, καλύπτοντας τόσο τις απαιτήσεις των καθημερινών μετακινήσεων, όσο και τις ανάγκες ενός ταξιδιού.

Διατίθεται αποκλειστικά με υβριδικό σύνολο 1.5 Hybrid σε δύο επίπεδα ισχύος 116 και 130 ίππους. Αμφότερα, συνδυάζονται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο e-CVT, με την γκάμα να περιλαμβάνεις εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός τροχούς, αλλά και τετρακίνητες AWD-i. Οι τιμές ξεκινούν από 24.470 ευρώ για τη βασική έκδοση Active με τους 116 ίππους και από 25.370 ευρώ για την αντίστοιχη Active Plus με τους 130 ίππους.

Πού κατασκευάζεται το Yaris Cross

Το Yaris Cross που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), στο Ονναίν της βόρειας Γαλλίας, κοντά στη Βαλανσιέν.

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Η μονάδα της Toyota στο Ονναίν απασχολεί περίπου 5.000 εργαζομένους και κατασκευάζει τόσο το Yaris όσο και το Yaris Cross, χρησιμοποιώντας μία κοινή γραμμή παραγωγής. Μάλιστα, η ιαπωνική εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ στις εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής της στην Γαλλία.

Αυτήν τη στιγμή, το εργοστάσιο κατασκευάζει περίπου 1.250 αυτοκίνητα ημερησίως, δηλαδή ένα όχημα κάθε 58 δευτερόλεπτα. Η αύξηση αυτή ήρθε ως απάντηση στην υψηλή ζήτηση για τα δύο μοντέλα της Toyota, με το Yaris Cross να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πόσο θα περιμένεις να το παραλάβεις

Η αυξημένη ζήτηση για το Toyota Yaris Cross έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάστημα αναμονής για όσους επιθυμούν να το αποκτήσουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες.



Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, το διάστημα παράδοσης εξαρτάται τόσο από την έκδοση εξοπλισμού όσο και από το χρώμα του αμαξώματος. Ορισμένοι συνδυασμοί παραδίδονται περίπου στους δύο με τρεις μήνες μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, ενώ κάποιοι άλλοι ενδέχεται να φθάσουν και το τετράμηνο.