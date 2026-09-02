Τι είναι το χιλιόμετρο μηδέν – Πού βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το σημείο μηδέν δεν είναι ούτε στην Ομόνοια ούτε στην πλατεία Συντάγματος.

Κάθε πόλη στην Ελλάδα έχει το δικό της σημείο μηδέν. Το σημείο μηδέν ή αλλιώς χιλιόμετρο μηδέν είναι η τοποθεσία από την οποία ξεκινά η επίσημη χιλιομέτρηση μεταξύ των πόλεων.

Και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, το σημείο μηδέν βρίσκεται σε περιοχές που πολλοί δεν γνωρίζουν.

Πού βρίσκεται το χιλιόμετρο μηδέν στην Αθήνα

Ούτε στην Ομόνοια, αλλά ούτε και στο Σύνταγμα βρίσκεται το χιλιόμετρο μηδέν της Αθήνας, όπως πολύ λογικά νομίζουν οι περισσότεροι.

Το χιλιόμετρο μηδέν βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στον λόφο των Νυμφών στο Θησείο.

Στεγάζεται στο κτίριο Σίνα το οποίο θεμελιώθηκε το 1842 ύστερα από δωρεά του Γεώργιου Σίνα, επιχειρηματία και γενικού πρόξενου της Ελλάδας στη Βιέννη, και βασίστηκε σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν.

Πλατεία Δημοκρατίας/Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Πού βρίσκεται το χιλιόμετρο μηδέν στη Θεσσαλονίκη

Το χιλιόμετρο μηδέν στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην περιοχή του Βαρδάρη.

Στο σημείο βρισκόταν η Χρυσή Πύλη, που ήταν η επίσημη είσοδος της πόλης, και λάμβαναν χώρα τα Δημήτρια, η σημαντικότερη γιορτή-εμποροπανήγυρη της βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Στην Πλατεία βρίσκεται σήμερα ο Σταθμός Δημοκρατίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, ως το σημείο μηδέν στα νησιά τείνει να ορίζεται η Σκάλα του Λιμανιού, δηλαδή η αποβάθρα που δένουν τα πλοία.