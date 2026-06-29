Τι καύσιμο αγοράζουν στην Ευρώπη και τι επιλέγουν οι Έλληνες;

Ενώ το μερίδιο των ηλεκτρικών στην Ευρώπη φτάνει το 20%, στην Ελλάδα οι καταναλωτές συνεχίζουν να δίνουν «αυτοδυναμία» στα υβριδικά αυτοκίνητα.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν άνοδο 4% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, αγγίζοντας συνολικά τα 4.748.801 οχήματα.

Τα επίσημα στοιχεία του ACEA (Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη στροφή των καταναλωτών προς την ηλεκτροκίνηση και τα εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα, μια τάση που ωστόσο εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

ΕΕ: 1 στα 5 καινούργια αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υβριδικά αυτοκίνητα (πλήρως και ήπια υβριδικά) παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή των αγοραστών, κατέχοντας το 37,8% της αγοράς με 1.795.071 νέες μονάδες. Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε κυρίως σε μεγάλες αγορές όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι ένα στα πέντε νέα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Οι ταξινομήσεις των ηλεκτρικών με μπαταρία άγγιξαν τις 950.521 μονάδες, καταλαμβάνοντας το 20% του μεριδίου αγοράς, με σημαντική ώθηση από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Παράλληλα, τα plug-in υβριδικά κατέλαβαν το 9,7% της αγοράς, ενισχύοντας τη θέση τους.

Η άνοδος των εξηλεκτρισμένων κινητήριων συνόλων μορφών φαίνεται να φέρνει και το τέλος των συμβατικών κινητήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των καθαρά βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων υποχώρησε στο 30,1%.

Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων μειώθηκαν κατά 18,2%, με το μερίδιό τους να πέφτει στο 22,4%, ενώ το πετρέλαιο συρρικνώθηκε στο 7,6%.

Ελλάδα: Πάνω από τo 50% των νέων αυτοκινήτων είναι υβριδικά

Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές δείχνουν μια πιο σαφή προτίμηση στα υβριδικά οχήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα υβριδικά έχουν εγκατασταθεί στην κορυφή των προτιμήσεων με το εντυπωσιακό ποσοστό του 55,2% της αγοράς.

Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται από το χαμηλότερο κόστος κτήσης σε σχέση με τα αμιγώς ηλεκτρικά και την απουσία ανάγκης για καθημερινή εξάρτηση από δημόσιες υποδομές φόρτισης.

Στον αντίποδα, η διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα κινείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Ενώ στην Ευρώπη αγγίζουν το 20%, στην ελληνική αγορά περιορίζονται στο 6,9%, με τα plug-in υβριδικά να ακολουθούν κοντά, συγκεντρώνοντας μερίδιο 5,9%.

Όσον αφορά τη βενζίνη, παραμένει η δεύτερη δημοφιλέστερη επιλογή για τους Έλληνες αγοραστές με ποσοστό 28,6%, το οποίο είναι υψηλότερο από το 22,4% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και σημειώνει πτωτική πορεία. Το πετρέλαιο έχει σχεδόν εκμηδενιστεί στην ελληνική αγορά των καινούργιων επιβατικών, καθώς περιορίζεται στο 2,6%

Διαφορετική καθημερινότητα, διαφορετικές επιλογές

Η σύγκριση μεταξύ της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου και του σκηνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα ηλεκτρικά στην ΕΕ έχουν αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, επωφελούμενα από ισχυρά φορολογικά κίνητα, το ανεπτυγμένο δίκτο φορτιστών και την προτίμηση που δείχνουν σε αυτά εταιρείες που αναπτύσσουν μεγάλους στόλους.

Στην Ελλάδα, ο καταναλωτής λειτουργεί πιο πραγματιστικά, δεν θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά απευθύνονται στο πορτοφόλι του και προβληματίζεται από τις ελλείψεις στο δημόσιο δίκτυο φορτιστών. Προτιμά περισσότερο τα υβριδικά, τα οποία προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση, δεν έχουν ανάγκη την πρίζα και το κόστος αγοράς τους είναι πιο προσιτό.

Κοινός παρονομαστής ωστόσο και των δύο αγορών είναι η υποχώρηση των «παραδοσιακών» κινητήρων εσωτερικής καύσης που δεν συνδυάζοναι με κάποιου είδους ηλεκτρική υποβοήθηση.