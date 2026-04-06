Τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του αυτοκινήτου από τον Ιούλιο του 2026; – Το πρόστιμο

Το κιτ πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά συνολικά 16 είδη.

Με συνολικά 16 είδη θα πρέπει να εφοδιάζεται από τον προσεχή Ιούλιο το φαρμακείο του αυτοκινήτου, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Το νέο κιτ πρώτων βοηθειών εντός του οχήματος θα περιλαμβάνει διάφορα είδη -από ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης και ψαλίδι πρώτων βοηθειών μέχρι υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος και ιατρική μάσκα προσώπου- όπως αναφέρεται στην απόφαση «Υποχρεωτικός εφοδιασμός οδικών οχημάτων με κιβώτιο πρώτων βοηθειών – Καθορισμός περιεχομένου και τεχνικών προδιαγραφών». Ακολουθεί η λίστα αναλυτικά:

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022 ή ισοδύναμου προτύπου ISO και να φέρει σχετική σήμανση.

Απαιτείται κάθε προϊόν να φέρει σήμανση CE και όλα τα υλικά να είναι εντός της ημερομηνίας λήξης τους και σε καλή κατάσταση. Τα αποστειρωμένα υλικά (γάζες, επίδεσμοι) φέρουν ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης (συνήθως 5 έτη). Είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από τον οδηγό ή ιδιοκτήτη και η αντικατάστασή αυτών αλλά και οποιουδήποτε υλικού μετά το πέρας αυτής, καθώς η γήρανση των υλικών συσκευασίας (χαρτί/πλαστικό) αίρει τη στειρότητα.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι το το κιβώτιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ’ αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.

Παράλληλα, το περιεχόμενο του κιτ πρώτων βοηθειών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του, αλλά και ανανεώνεται, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), δηλαδή με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Το κιτ πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει στο εσωτερικό όλων των οχημάτων, πλην των δικύκλων.