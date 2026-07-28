Τι πρέπει να ξέρεις για τις νέες κάμερες: Γράφουν με πορτοκαλί, μέχρι τι ταχύτητα πιάνουν τα οχήματα;

Οι νέες κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη έχουν πάρει θέση στους δρόμους της Αττικής, δημιουργώντας ερωτήματα στους οδηγούς για τον τρόπο καταγραφής των παραβάσεων, τα όρια ανίχνευσης και τα πρόστιμα που προβλέπονται.

Με δεκάδες ψηφιακά μάτια είναι εξοπλισμένοι πλέον οι δρόμοι της πρωτεύουσας, καθώς πριν από λίγες ημέρες η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε την εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου, με τις θέσεις του να αποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βάσει των στοιχείων και της επιχειρησιακή εμπειρία της σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη επικινδυνότητα και συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων λόγω παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Οι νέες κάμερες εγκαινιάζουν ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, καθώς θα καταγράφουν αυτόματα τις παραβάσεις και θα συμβάλλουν στον περιορισμό ενός από τα συχνότερα αίτια σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Με δεδομένο, όμως, ότι πρόκειται για έναν πρωτόγνωρο για την Αθήνα μηχανισμό ελέγχου, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που αναρωτιούνται πώς ακριβώς αυτός λειτουργεί και ποιες παραβάσεις μπορεί να βεβαιώσει.

Γράφουν οι κάμερες με πορτοκαλί;

Απορία πολλών οδηγών είναι αν οι κάμερες γράφουν με πορτοκαλί. Όπως ισχύει και με τις υπόλοιπες συσκευές, που έχουν τοποθετηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής δεν «γράφουν» τον οδηγό για παραβίαση κίτρινου (πορτοκαλί).

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να ακινητοποιεί το όχημά του σε πορτοκαλί φανάρι, καθώς εφόσον διαπιστωθεί επί τόπου από δυνάμεις της Τροχαίας παράβαση, το πρόστιμο βεβαιώνεται κανονικά.

Σημειώνεται ότι η παραβίαση του πορτοκαλί σηματοδότη εμπίπτει στην κατηγορία «Ε1-Α» και τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, χωρίς αφαίρεση διπλώματος.

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Μέχρι τι ταχύτητα «βλέπουν» τα αυτοκίνητα, ποιος έχει πρόσβαση στο υλικό

Όπως έχει ανακοινώνει η Περιφέρεια Αττικής θα μπορούν να ανιχνεύσουν οχήματα που κινούνται με ταχύτητα έως 250 χλμ./ώρα, με επίπεδο ακρίβειας ανίχνευσης 99%.

Οι κάμερες μπορούν να διακρίνουν πότε ο οδηγός παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, ενώ στο σχετικό υλικό θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.

Ποιο είναι το πρόστιμο για κόκκινο φανάρι;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Άρθρο 9 «Φωτεινή σηματοδότηση), η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και συνοδεύεται από το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ενώ ο παραβάτης χάνει το δίπλωμά του για 180 ημέρες.

Εφόσον ο οδηγός διαπράξει την ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, τότε το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα για ένα έτος.