Τι σημαίνει ΚΤΕΛ; – Όλοι τα χρησιμοποιούν, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν

Σχεδόν κάθε Έλληνας έχει ταξιδέψει έστω μία φορά με ΚΤΕΛ. Είτε για να επιστρέψει στο χωριό, είτε για μια εκδρομή σε άλλη πόλη, τα λεωφορεία αυτά αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό κομμάτι των μετακινήσεων στην Ελλάδα.

Τι σημαίνει ΚΤΕΛ

Τα αρχικά ΚΤΕΛ σημαίνουν Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων. Πρόκειται για ένα σύστημα οργάνωσης των υπεραστικών λεωφορείων, στο οποίο οι ιδιοκτήτες λεωφορείων μιας περιοχής συνεργάζονται μέσω ενός κοινού φορέα. Το σύστημα των ΚΤΕΛ καθιερώθηκε επίσημα το 1952.

Το όνομα κρύβει τη βασική ιδέα πίσω από τη δημιουργία των ΚΤΕΛ: αντί κάθε ιδιοκτήτης λεωφορείου να λειτουργεί μόνος του και να ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους στην ίδια διαδρομή, δημιουργήθηκε ένα κοινό ταμείο στο οποίο συγκεντρώνονταν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Στη συνέχεια τα έσοδα μοιράζονταν στους ιδιοκτήτες σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες.

Οι μεγαλύτεροι σταθμοί ΚΤΕΛ στην Ελλάδα

Οι μεγαλύτεροι σταθμοί ΚΤΕΛ βρίσκονται κυρίως στις κεντρικές πόλεις της χώρας, όπου συγκεντρώνεται και η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Από αυτούς τους σταθμούς αναχωρούν καθημερινά δεκάδες δρομολόγια που συνδέουν την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα με σχεδόν κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Στην Αθήνα λειτουργούν δύο από τους σημαντικότερους σταθμούς της χώρας. Ο σταθμός ΚΤΕΛ Κηφισού αποτελεί τον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο υπεραστικών λεωφορείων στην Ελλάδα και εξυπηρετεί κυρίως προορισμούς της Πελοποννήσου, της δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Από εκεί αναχωρούν καθημερινά εκατοντάδες λεωφορεία, μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες.

Παράλληλα, ο σταθμός ΚΤΕΛ Λιοσίων εξυπηρετεί κυρίως δρομολόγια προς τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, συνδέοντας την Αθήνα με πόλεις όπως η Λαμία, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.

Μεγάλοι σταθμοί ΚΤΕΛ λειτουργούν επίσης στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και τη Λάρισα, εξυπηρετώντας σημαντικό αριθμό δρομολογίων και επιβατών καθημερινά. Παράλληλα, σχεδόν κάθε νομός της Ελλάδας διαθέτει το δικό του ΚΤΕΛ, το οποίο οργανώνει τα τοπικά και υπεραστικά δρομολόγια της περιοχής.