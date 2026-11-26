Για αρκετές ώρες, η σήραγγα «Αίθρα» στην Ολυμπία Οδό έκλεισε για την κυκλοφορία, μετατρέποντας το εσωτερικό της σε πεδίο μιας μεγάλης επιχείρησης διάσωσης. Ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε από κοντά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Όταν οδηγούμε σε έναν αυτοκινητόδρομο και πλησιάζουμε μια σήραγγα, συνήθως το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να διατηρήσουμε την ταχύτητά μας, να κρατήσουμε τις απαραίτητες αποστάσεις και να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας.

Τι γίνεται, όμως, εάν μπροστά μας εκδηλωθεί πυρκαγιά ή σημειωθεί ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα; Πόσο γρήγορα μπορούν να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και με ποιον τρόπο οργανώνεται μια επιχείρηση διάσωσης σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο;

Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που είχαμε στο μυαλό μας το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου, όταν βρεθήκαμε στη σήραγγα «Αίθρα» της Κακιάς Σκάλας, στην Ολυμπία Οδό, προκειμένου να παρακολουθήσουμε από κοντά μια άσκηση ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας.

Για μερικές ώρες, η καθημερινή εικόνα του αυτοκινητοδρόμου άλλαξε εντελώς. Το τούνελ, μήκους 1.200 μέτρων, μετατράπηκε σε πεδίο μιας σύνθετης επιχείρησης διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν η Πυροσβεστική, η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, το ΕΚΑΒ, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η εταιρεία λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.

Δεν επρόκειτο για μια επίδειξη. Στόχος ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών, να αξιολογηθεί ο συντονισμός τους και να διαπιστωθεί εάν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συνθήκη.

Διπλό ατύχημα μέσα στο τούνελ

Το σενάριο της άσκησης ήταν αρκετά σύνθετο. Προέβλεπε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στο οποίο εμπλέκονταν ένα φορτηγό και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Αρχικά, το φορτηγό έχανε τον έλεγχο, προσέκρουε στα τοιχώματα της σήραγγας και στη συνέχεια συγκρουόταν με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η διαρροή καυσίμου που ακολουθούσε προκαλούσε πυρκαγιά, ενώ στο σημείο υπήρχαν εγκλωβισμένοι επιβάτες και τραυματίες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μια δεύτερη σύγκρουση δημιουργούσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο εσωτερικό της σήραγγας. Οι οδηγοί που βρίσκονταν πίσω από τα εμπλεκόμενα οχήματα έπρεπε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους και να κατευθυνθούν πεζή προς τις εξόδους διαφυγής.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη προσομοίωση ήταν ότι δεν εξεταζόταν μόνο η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ή ο απεγκλωβισμός των τραυματιών. Έπρεπε να διαχειριστούν ταυτόχρονα διαφορετικά περιστατικά, να δοθούν σαφείς οδηγίες στους οδηγούς και να εξασφαλιστεί ότι καμία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν θα λειτουργούσε αποκομμένα από τις υπόλοιπες.

Με άλλα λόγια, μια τέτοια επιχείρηση απαιτεί πολλά περισσότερα από την άφιξη ενός πυροσβεστικού οχήματος ή ενός ασθενοφόρου. Χρειάζεται τεχνολογία, ταχύτητα αντίδρασης και, πάνω από όλα, σωστός συντονισμός.

Αισθητήρες και κάμερες καταγράφουν τα πάντα

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της άσκησης ήταν ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζεται και διαχειρίζεται ένα συμβάν μέσα στη σήραγγα. Σε αντίθεση με ό,τι ενδεχομένως φαντάζεται ένας οδηγός, η κινητοποίηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το εάν κάποιος θα καλέσει το 112 ή θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Η σήραγγα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο τεχνολογικών συστημάτων, με αισθητήρες και κάμερες που επιτρέπουν τη συνεχή επιτήρηση του χώρου. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, τα συστήματα ανιχνεύουν αυτόματα το συμβάν και μεταφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Από εκεί ξεκινά ουσιαστικά η επιχείρηση. Το Κέντρο ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς, ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αναλαμβάνει τον συντονισμό των ενεργειών, ώστε οι υπηρεσίες να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πού πρέπει να επέμβουν.

Παρακολουθώντας τη διαδικασία, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάθε λεπτό έχει σημασία. Η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε πρώτη στο σημείο, ανέλαβε την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Το ΕΚΑΒ επικεντρώθηκε στην παροχή πρώτων βοηθειών και στη διαχείριση των τραυματιών, ενώ η Τροχαία είχε την ευθύνη της κυκλοφοριακής διαχείρισης και της προανάκρισης.

Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης περίπου 10 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι υποδύονταν τους οδηγούς και τους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στη σήραγγα. Η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έδινε στην προσομοίωση πιο ρεαλιστικές συνθήκες, με διαφορετικές ανάγκες και περιστατικά που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα.

Τα πορτοκαλί γιλέκα

Ένα ακόμη στοιχείο που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι η επιχείρηση παρακολουθούνταν διαρκώς από παρατηρητές, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία της σήραγγας. Φορώντας πορτοκαλί γιλέκα, κατέγραφαν τις κινήσεις των σωστικών συνεργείων, τον χρόνο αντίδρασης και τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνταν οι επιμέρους ενέργειες, χωρίς να παρεμβαίνουν στην εξέλιξη της άσκησης.

Η παρουσία τους δεν ήταν απλώς τυπική. Κάθε λεπτομέρεια μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης: από τον χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις στο σημείο μέχρι την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.

Αυτό είναι ίσως και ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα μιας τέτοιας διαδικασίας. Μια άσκηση δεν ολοκληρώνεται τη στιγμή που σβήνει η φωτιά και απομακρύνονται οι τραυματίες. Αντίθετα, ακολουθεί η αξιολόγηση των δεδομένων, ώστε να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Σκοπός είναι, όταν προκύψει ένα πραγματικό περιστατικό, οι άνθρωποι που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν να έχουν ήδη εξασκηθεί σε αντίστοιχες συνθήκες.

29 σήραγγες και χιλιάδες περιστατικά κάθε χρόνο

Ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού περιλαμβάνει 29 σήραγγες συνολικού μήκους 26 χιλιομέτρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία, απαιτείται να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση, να επιτηρούν κάθε χιλιόμετρου οδικού δικτύου, να ελέγχουν τον εξοπλισμό και να βρίσκονται μόνιμα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόοπτου.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα την καθημερινή διάσταση αυτής της προσπάθειας. Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 19.079 συμβάντα στο δίκτυο, ενώ ο μέσος χρόνος απόκρισης ανήλθε στα 14 λεπτά.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει 873 τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, εκατοντάδες κάμερες παρακολούθησης και ειδικά συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια υποδομή που λειτουργεί σε συνεχή βάση, ακόμη και όταν όλα στον αυτοκινητόδρομο φαίνονται να κυλούν απολύτως φυσιολογικά.

Και αυτό είναι κάτι που εύκολα ξεχνάμε όταν ταξιδεύουμε. Βλέπουμε τις πινακίδες, τον φωτισμό, τα συστήματα εξαερισμού και τις λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς απαραίτητα να σκεφτόμαστε πόσοι άνθρωποι και πόσες διαφορετικές τεχνολογίες βρίσκονται πίσω από την ασφαλή λειτουργία μιας σήραγγας.

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα υποδομών

Φεύγοντας από τη σήραγγα «Αίθρα», η εικόνα που μας έμεινε δεν ήταν μόνο τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και οι δυνάμεις της Τροχαίας που συμμετείχαν στην άσκηση. Ήταν κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τόσοι διαφορετικοί φορείς έπρεπε να λειτουργήσουν σαν ένα ενιαίο σύνολο, έχοντας έναν κοινό στόχο: να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Άλλωστε, σε ένα πραγματικό ατύχημα μέσα σε σήραγγα, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή ασυνεννοησία. Ο περιορισμένος χώρος, ο καπνός, η πιθανότητα πυρκαγιάς και η παρουσία εγκλωβισμένων ανθρώπων δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε ενέργεια πρέπει να γίνεται με ακρίβεια και βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Την επόμενη φορά που θα περάσετε από σήραγγα λοιπόν να έχετε κατά νου πως, πίσω από αυτή, υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που βρίσκεται σε επιφυλακή. Ένας μηχανισμός που ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες, αλλά πρέπει να είναι έτοιμος να το κάνει ανά πάσα στιγμή.