Κόπωση, επεισόδια μικροΰπνου και παρ΄ολίγον ατυχήματα. Η νέα έρευνα στην εθνική οδό Αθήνας–Θεσσαλονίκης για τους επαγγελματίες οδηγούς, αναδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό.

Η κόπωση πίσω από το τιμόνι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα για όσους περνούν πολλές ώρες στον δρόμο λόγω επαγγέλματος. Μια νέα ελληνική έρευνα σε επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, καθώς περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα παρ’ ολίγον ατύχημα μέσα σε διάστημα έξι μηνών, ενώ 1 στους 8 ανέφερε επεισόδιο μικροΰπνου ή ακούσιας υπνηλίας κατά την οδήγηση.

Ειδικότερα, 46 από τους 90 επαγγελματίες οδηγούς που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση (51,1%) ανέφεραν ότι είχαν βρεθεί τουλάχιστον μία φορά κοντά σε τροχαίο ατύχημα το προηγούμενο εξάμηνο. Τα περιστατικά περιλάμβαναν καταστάσεις στις οποίες χρειάστηκε να φρενάρουν απότομα ή να πραγματοποιήσουν ελιγμό προκειμένου να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Παράλληλα, 9 από τους 134 συμμετέχοντες (6,7%) δήλωσαν ότι είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών. Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη FIT TO DRIVE, η οποία εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στον ύπνο, την κόπωση και τη συνολική κατάσταση της υγείας των επαγγελματιών οδηγών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και τη συνεργασία του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας. Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον καθηγητή Γιώργο Κ. Σακκά και τη συμμετοχή του ερευνητή Ηλία Ντούμα, βρέθηκαν στους Ασφαλείς Χώρους Στάθμευσης Φορτηγών στο Αερινό Μαγνησίας, όπου από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 αξιολογήθηκαν 134 άνδρες επαγγελματίες οδηγοί, μέσης ηλικίας 47,6 ετών.

Πόσοι οδηγοί έχουν αποκοιμηθεί στο τιμόνι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά την ποιότητα του ύπνου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την καθημερινή οδήγηση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, 11 από τους 89 οδηγούς (12,4%) παραδέχθηκαν ότι κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες είχαν παρουσιάσει επεισόδιο μικροΰπνου ή ακούσιου γερσίματος του κεφαλιού.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν εξεταστούν ξεχωριστά οι οδηγοί με κακή ποιότητα ύπνου. Σε αυτή την ομάδα, το ποσοστό όσων ανέφεραν αντίστοιχο περιστατικό έφτασε το 33,3%, δηλαδή ένας στους τρεις. Αντίθετα, στους οδηγούς με καλή ποιότητα ύπνου το ποσοστό περιορίστηκε στο 7%.

Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική, υποδεικνύοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στην ποιότητα του ύπνου και την υπνηλία κατά την οδήγηση.

Συνολικά, 24 από τους 134 συμμετέχοντες (17,9%) κατατάχθηκαν στην ομάδα κακής ποιότητας ύπνου, βάσει του διεθνούς ερωτηματολογίου Pittsburgh. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα κόπωσης και χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με όσους κοιμούνταν καλύτερα.

Ενδεικτικά, στη σχετική κλίμακα μέτρησης της κόπωσης FSS, η μέση βαθμολογία των οδηγών με κακό ύπνο ήταν 27,5 μονάδες, έναντι 17,1 εκείνων με καλό ύπνο. Αντίστοιχα, στην κλίμακα ποιότητας ζωής SF-36, οι πρώτοι συγκέντρωσαν 76,5 μονάδες, ενώ οι δεύτεροι 90,4, με την υψηλότερη βαθμολογία να υποδηλώνει καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την υπνηλία αποτυπώνεται και στις καθημερινές συνήθειες των επαγγελματιών οδηγών. Συγκεκριμένα, 83 από τους 129 που απάντησαν στη σχετική ερώτηση (64,3%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν καφεΐνη ή ενεργειακά ποτά προκειμένου να παραμείνουν ξύπνιοι κατά την εργασία τους.

Η κατάσταση της υγείας των επαγγελματιών οδηγών

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στον ύπνο και την κόπωση, αλλά εξέτασε και τη γενικότερη σωματική και καρδιομεταβολική κατάσταση των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι το μέσο βάρος των οδηγών που αξιολογήθηκαν ήταν 96,4 κιλά, ενώ ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) διαμορφώθηκε στις 30 μονάδες, τιμή που βρίσκεται στο όριο της παχυσαρκίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Στους 132 οδηγούς για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, η μέση συστολική πίεση έφτασε τα 146,7 mmHg και η διαστολική τα 91,4 mmHg.

Πρόκειται για μετρήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου της υγείας, ειδικά σε ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από πολλές ώρες καθιστικής εργασίας, απαιτητικά ωράρια και συχνά περιορισμένες δυνατότητες ξεκούρασης.

Αντίστοιχα, η μέση ολική χοληστερόλη καταγράφηκε στα 197 mg/dL, ενώ τα τριγλυκερίδια έφτασαν κατά μέσο όρο τα 163,6 mg/dL.

Οι ερευνητές εξέτασαν, επίσης, κατά πόσο η μυϊκή δύναμη και η σωματική λειτουργικότητα μπορούν να προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες για την καρδιαγγειακή υγεία. Στην ανάλυση 98 οδηγών με πλήρη διαθέσιμα δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι η χαμηλότερη δύναμη λαβής, όπως μετρήθηκε με ειδικό δυναμόμετρο, συνδεόταν με υψηλότερη κατηγορία εκτιμώμενου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Παράλληλα, σε μια μικρότερη ομάδα 32 εθελοντών πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες δοκιμασίες φυσικής κατάστασης. Οι συμμετέχοντες κάλυψαν κατά μέσο όρο 475,2 μέτρα σε έξι λεπτά βάδισης, ενώ χρειάστηκαν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να σηκωθούν πέντε φορές διαδοχικά από μια καρέκλα.

Οι επιδόσεις αυτές εμφάνισαν συσχέτιση με τον εκτιμώμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο, αν και το μικρό μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν αποδεικνύει πως η κόπωση ή κάποιο πρόβλημα υγείας προκάλεσε τα περιστατικά που ανέφεραν οι οδηγοί. Στόχος της είναι να καταγράψει τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες πίσω από το τιμόνι και να αναδείξει την ανάγκη για συστηματικότερη πρόληψη.

Μια έρευνα που ξεκίνησε το 2020

Η πρωτοβουλία FIT TO DRIVE δεν ξεκίνησε πρόσφατα. Η πρώτη φάση της πραγματοποιήθηκε το 2020, όταν οι ερευνητές συνέκριναν 50 επαγγελματίες οδηγούς βαρέων οχημάτων με 50 μη επαγγελματίες.

Τα αποτελέσματα είχαν ήδη αναδείξει σημαντικές διαφορές στο καρδιομεταβολικό προφίλ των επαγγελματιών οδηγών. Συγκεκριμένα, το 88% ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ το 64% εμφάνιζε αρτηριακή πίεση στην κατηγορία υπέρτασης σταδίου ΙΙ, σύμφωνα με την ταξινόμηση που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες οδηγοί εμφάνιζαν υψηλότερες τιμές συστολικής πίεσης, γλυκόζης και ολικής χοληστερόλης, ακόμη και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν την ηλικία. Ένα από τα στοιχεία που προβλημάτισαν την επιστημονική ομάδα ήταν ότι αρκετοί οδηγοί με αυξημένη αρτηριακή πίεση δεν γνώριζαν την κατάστασή τους.

Με βάση τα αρχικά ευρήματα αποφασίστηκε η επέκταση της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2025 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Πλέον, σχεδιάζεται η τρίτη φάση του προγράμματος, με στόχο να εξεταστεί πιο άμεσα η σχέση ανάμεσα στην κόπωση και την οδηγική ικανότητα. Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των επαγγελματιών οδηγών και να εντοπιστούν παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια στην καθημερινή τους εργασία.

Άλλωστε, όταν κάποιος βρίσκεται καθημερινά πίσω από το τιμόνι ενός βαρέος οχήματος, η ξεκούραση και η καλή κατάσταση της υγείας του δεν αποτελούν μόνο προσωπική υπόθεση. Αφορούν όλους όσοι κινούνται στους ίδιους δρόμους.