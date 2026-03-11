Άνοδος τιμών στα καύσιμα: Τι λέει η Μαρία Ζάγκα για βενζίνη, ντίζελ και Fuel Pass

Η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στους 4Τροχούς και απάντησε σε ερωτήματα για την άνοδο των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ και το ενδεχόμενο ενός νέου Fuel Pass.

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με τα νεά τιμολόγια αγοράς να δείχνουν ότι το ντίζελ κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων κινούνται πλέον στο ίδιο επίπεδο τιμών. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης υπερβαίνει τα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει το 1,81 ευρώ το λίτρο, εμφανίζοντας κατακόρυφη αύξηση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στους 4Τροχούς για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του diesel, αλλά και για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών όπως το Fuel Pass. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των πρατηριούχων και στη σχέση τους με τα διυλιστήρια και το κράτος.

Βασικός ο ρόλος των διυλιστηρίων

Σχετικά με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, η κα Ζάγκα υπογράμμισε οι βενζινοπώλες προσαρμόζουν τις τιμές ανάλογα με την τιμή στην οποία προμηθεύονται τα καύσιμα από τα δύο μεγάλα διυλιστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποτελούν τη βασική πηγή διακίνησης καυσίμων. Όταν ρωτήθηκε για το πώς γίνεται οι τιμές διάθεσης των καυσίμων να ανεβαίνουν, ενώ η τιμή του μπρεντ μένει σταθερή ή μειώνεται, η κα Ζάγκα απροκρίθηκε «Δεν έχω εξήγηση, δεν είναι λογικό. Τα διυλιστήρια κάνουν συμφωνίες 2-3 μηνών, δεν γίνεται να αλλάζουν τις τιμές κάθε μέρα. Θεωρώ ότι αυξάνουν τα τιμολόγια όταν θεωρούν ότι θα έρθει κάποια κρίση».

Η ίδια ανέφερε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος. Όπως είπε, η ίδια έχει δεχθεί δεκάδες ελέγχους στο πρατήριό της, ωστόσο πιστεύει ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα επίπεδα. Όπως υποστήριξε, θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι τα διυλιστήρια, το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι εταιρείες πετρελαιοειδών και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, όμως αυτό δεν συμβαίνει. «Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από τα διυλιστήρια. Έχουμε στείλει τις προτάσεις μας στο Υπουργείο αλλά δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση» υπογράμμισε.

Πώς εξηγείται η κατακόρυφη άνοδος της τιμής του ντίζελ

Ο καλπασμός της τιμής του πετρελαίου κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν τα κόστη μεταφοράς να εκτοξεύονται, ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται πως σε κάποιον βαθμό, οι ανατιμήσεις θα προκαλέσουν την άνοδο και σε άλλα προϊόντα. Η αύξηση της τιμής ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου πλησιάζει πλέον τα 0,30 λεπτά, εξέλιξη που ξάφνιασε και την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής. «Είδα το νέο τιμολόγιο αγοράς και είδα ότι η τιμή του πετρελαίου έχει σχεδόν ξεπεράσει αυτή της αμόλυβδης, οι τιμές καθορίζονται από τα διυλιστήρια» επανέλαβε.

«Θετική εξέλιξη το Fuel Pass εάν…»

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών αναφέρθηκε και στο Fuel Pass που εφαρμόστηκε στο παρελθόν, λέγοντας ότι είχε θετικό αποτέλεσμα. Όπως εξήγησε, το μέτρο βοήθησε τους καταναλωτές να αγοράσουν περισσότερα λίτρα καυσίμου, κάτι που αύξησε και τις πωλήσεις των πρατηρίων, ενώ παράλληλα το κράτος εισέπραξε περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ.

Αντίθετα, όταν το Fuel Pass δόθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, η κα Ζάγκα υποστήριξε ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο τομέας των καυσίμων δεν ωφελήθηκε, αφού οι καταναλωτές μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για άλλες ανάγκες, όπως για λογαριασμούς ή αγορές στο σούπερ μάρκετ.

Όσον αφορά το ποσό της επιδότησης του Fuel Pass, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής δήλωσε πως 100 ευρώ θα ήταν μια σωστή επιλογή. «100 ευρώ θα ήταν ένα καλό ποσό, αντίθετα, ένα Fuel Pass των 50 ευρώ δεν θα είχε κάποιο σημαντικό όφελος» τόνισε η κ. Ζάγκα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ξεκαθαρίζεται ότι προς το παρόν δεν εξετάζονται μέτρα τύπου “Fuel Pass”, αλλά ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών. Τα μέτρα στήριξης των πολιτών αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.