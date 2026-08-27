Τιμές καυσίμων: Φόβοι για περαιτέρω αύξηση από την 1η Σεπτεμβρίου

Μπορεί οι τιμές των καυσίμων να ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν πως, χωρίς τις κατάλληλες ενέργειες, το κόστος του ανεφοδιασμού μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τον επόμενο μήνα.

Ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικονομικό τοπίο περιμένει τους οδηγούς κατά την επιστροφή τους από τις θερινές διακοπές, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν εδραιωθεί σταθερά πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Η συζήτηση που διεξάγεται στα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια για το μέλλον των επιδοτήσεων ενόψει του Σεπτεμβρίου δεν εστιάζει πλέον στο αν τα καύσιμα θα υποχωρήσουν σε πιο προσιτά επίπεδα, αλλά στο πόσο ακριβότερα ενδέχεται να γίνουν στην περίπτωση που το κράτος και τα διυλιστήρια αποσύρουν τα μέτρα προστασίας που παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων για τις 26 Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,034 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σκαρφάλωσε στα 2,045 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμολογιακή εικόνα σημαίνει ότι ο ανεφοδιασμός ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων στοιχίζει πλέον 101,60 ευρώ για ένα βενζινοκίνητο επιβατικό όχημα και 102,10 ευρώ για ένα πετρελαιοκίνητο.

Σε μηνιαία βάση, ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση 70 λίτρων καλείται να καλύψει δαπάνη 142,24 ευρώ για αμόλυβδη και 142,94 ευρώ για ντίζελ, ποσά που αποτυπώνουν μια πρόσθετη επιβάρυνση 20,30 ευρώ και 35,63 ευρώ αντίστοιχα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου

Η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου θεωρείται κομβική, καθώς οι σημερινές τιμές διαμορφώνονται υπό το καθεστώς δύο διακριτών παρεμβάσεων. Από τη μία πλευρά, το Δημόσιο επιδοτεί το πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το σχετικό κόστος να ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ για τον Αύγουστο.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες HELLENiQ Energy και Motor Oil διαθέτουν κονδύλια ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή εκπτώσεων 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Έτσι, ενώ η βενζίνη στηρίζεται αποκλειστικά από την έκπτωση των διυλιστηρίων, το πετρέλαιο κίνησης λαμβάνει συνολική ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο.

Καθώς και τα δύο μέτρα εκπνέουν τυπικά στο τέλος του μήνα, το βασικό σενάριο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο αφορά την παράταση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών στο ντίζελ και για τον Σεπτέμβριο, μια κίνηση που θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή από τους εκπροσώπους της αγοράς.

Ωστόσο, η στάση των δύο διυλιστηρίων παραμένει πιο ανοιχτή, καθώς για τη διατήρηση των δικών τους εκπτώσεων απαιτείται η επίτευξη νέας συμφωνίας.

Με πληροφορίες από το moneyreview.gr