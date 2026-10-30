Τιμές βενζίνης και ντίζελ: Η Ελλάδα παίρνει το ασημένιο μετάλλιο στους φόρους

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών καυσίμων, μεγάλο διάστημα του τρέχοντος έτους, οι τιμές είναι ανεβασμένες πάνω από τα επίπεδα των 2 ευρώ.

Οι τιμές των καυσίμων αποτελούν βραχνά για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν στις αρχές του έτους, έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα και στη χώρα μας.

Υπάρχουν βέβαια διακυμάνσεις στις τιμές ανά περιόδους, ενώ οι επιδοτήσεις στην αντλία έχουν καταφέρει να περιορίσουν περαιτέρω αυξήσεις.

Προς παράταση της επιδότησης

Αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, επιδοτείται με 15 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), ενώ από τις 17 Οκτωβρίου και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου επιδοτείται με 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (καταργήθηκε η ισόποση έκπτωση που εφαρμόζουν τα διϋλιστήρια). Όσον αφορά το ντίζελ, τα διυλιστήρια παρέχουν έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο.

Συνολικά, η τελική μείωση στους καταναλωτές ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και 10 για την βενζίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ισχύοντα μέτρα αναμένεται να παραταθούν και για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Πώς συγκρίνεται η Ελλάδα με τις άλλες χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με το Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τιμές 26 Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση των χωρών της ΕΕ με την ακριβότερη βενζίνη (95 οκτανίων), ενώ στο ντίζελ η εικόνα είναι καλύτερη με τη χώρα μας να καταλαμβάνει τη 12η θέση -περίπου στη μέση της κατάταξης.

Οι 5 φθηνότερες χώρες στη βενζίνη

1.Μάλτα 1,34

2.Πολωνία 1,467

3.Σουηδία 1,560

4.Βουλγαρία 1,625

5.Κύπρος 1,729

Οι 5 ακριβότερες χώρες στη βενζίνη

1.Δανία 2,524

2.Φινλανδία 2,345

3.Ολλανδία 2,312

4.Γαλλία 2,180

5.Γερμανία 2,167

Η Ελλάδα κατατάσσεται έκτη πιο ακριβή χώρα με τιμή 2,143 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,954 λτ. του μέσου όρου της ΕΕ.

Οι 5 φθηνότερες χώρες στο ντίζελ

1.Μάλτα 1,21

2.Πολωνία 1,781

3.Ισπανία 1,887

4.Βουλγαρία 1,890

5.Σλοβενία 1,909

Οι 5 ακριβότερες χώρες στο ντίζελ

1.Φινλανδία 2,547

2.Δανία 2,501

3.Ολλανδία 2,469

4.Βέλγιο 2,375

5.Γαλλία 2,351

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 12η θέση με 2,127 ευρώ ανά λίτρο, χαμηλότερα από τον μέσο της ΕΕ με 2,146 ευρώ το λίτρο.

Η διακύμανση των τιμών στην Ελλάδα φέτος

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών καυσίμων, μεγάλο διάστημα του τρέχοντος έτους, οι τιμές είναι ανεβασμένες πάνω από τα επίπεδα των 2 ευρώ.

Ας δούμε τις διακυμάνσεις μήνα με τον μήνα.

Το 2025 έκλεισε με σαφώς χαμηλότερες τιμές. Συγκεκριμένα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου, ανερχόταν σε 1,717 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του ντίζελ σε 1,521.

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Στις 31 Ιανουαρίου του 2026 οι τιμές εξακολουθούσαν να βρίσκονται κάτω από τα δύο ευρώ. Ειδικότερα, η μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη ανερχόταν στα 1,725 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 1,533.

Στις 28 Φεβρουαρίου οι τιμές ήταν ελαφρώς υψηλότερες: στο 1,752 για την απλή αμόλυβδη και 1,568 για το ντίζελ.

Έπειτα, ξεκινάει μια απότομη αύξηση λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Στις 31 Μαρτίου η τιμή της απλής αμόλυβδης εκτινάχθηκε στα 2,049 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Στις 30 Απριλίου, η μέση τιμή ανήλθε στα 2,067 ευρώ για την απλή αμόλυβδη και στα 1,882 για το ντίζελ του οποίου οι τιμές αποκλιμακώθηκαν.

Στις 31 Μαΐου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κυμαινόταν στα 2,071 ευρώ και του ντίζελ στα 1,746 (οι τιμές υποχώρησαν περαιτέρω συγκριτικά με τον Απρίλιο).

Στα τέλη Ιουνίου, η τιμή της απλής αμόλυβδης υποχώρησε στα 1,925 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 1,608.

Τον Ιούλιο ήρθε η δεύτερη μεγάλη εκτίναξη των τιμών, με την απλή αμόλυβδη να κυμαίνεται στα 2,023 ευρώ στις 31 του μήνα, ενώ το ντίζελ ανέβηκε πάλι από τα 2 ευρώ, και συγκεκριμένα στα 2,068 ευρώ ανά λίτρο.

Στις 31 Αυγούστου, η τιμή της απλής αμόλυβδης ανήλθε στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,023 ευρώ.

Στα τέλη Σεπτέμβρη, οι τιμές εκτινάχθηκαν για ακόμη μία φορά, με την μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στις 30 Σεπτεμβρίου να ανέρχεται στα 2,207 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,21 ευρώ.

Τέλος, χθες, 29 Σεπτεμβρίου, τόσο η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης όσο και του ντίζελ διαμορφωνόταν στα 2,136 ευρώ το λίτρο.

Ασημένιο μετάλλιο στους φόρους

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στη φορολογία βενζίνης ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει η Ελλάδα.

Το ποσοστό της φορολόγησης στη χώρα μας φτάνει το 61%, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρους του κόστους που υποχρεούται να πληρώσει ένας καταναλωτής στην αντλία δεν είναι η βενζίνη αυτή καθεαυτήν, αλλά οι φόροι.

Tα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν από την έκθεση Statistical Report 2026 της FuelsEurope, η οποία αναλύει τα δεδομένα με βάση τις τιμές των καυσίμων τον Φεβρουάριο.