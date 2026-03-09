Στα ύψη η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει η βενζίνη

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, ενώ ανοδική είναι η τάση τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου θέρμανσης.

Σημαντική άνοδος στην τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) καταγράφεται στην ελληνική αγορά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που η τιμή της αμόλυβδης εμφανίζει επίσης ανοδική τάση.

Σήμερα (9/3), η μέση τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα πλησιάζει τα 1,77 ευρώ ανά λίτρο, όταν την 1η Μαρτίου ήταν 1,57 ευρώ ανά λίτρο. Όσον αφορά την αμόλυβδη, η μέση τιμή της 95άρας πλησιάζει τα 1,83 ευρώ ανά λίτρο, όταν στην αρχή του μήνα και – εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα- η τιμή της είχε σταθεροποιηθεί στα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει επίσης αύξηση από τα 1,18 ευρώ στα 1,36 ευρώ το λίτρο.

Για τον πλήρη ανεφοδιασμό ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων με πετρέλαιο κίνησης, ένας οδηγός χρειάζεται πλέον 88 ευρώ, όταν πριν μία εβδομάδα, η τιμή των 50 λίτρων ήταν 11 ευρώ χαμηλότερη (77 ευρώ). Η διαφορά για την 95άρα αμόλυβδη είναι μικρότερη. Στις αρχές του μήνα, ένα ρεζερβουάρ γέμιζε με βενζίνη με 87 ευρώ, ενώ τώρα απαιτούνται 91,5 ευρώ.

Βασική αιτία για την ανισορροπία που παρατηρείται στο ρυθμό αύξησης των τιμών μεταξύ ντίζελ και βενζίνης, είναι η σταθερά υψηλή ζήτηση που υπάρχει στην αγορά για πετρέλαιο. Ο ρυθμός ανατίμησης της τιμής του ντίζελ ήταν διπλάσιος, εξέλιξη που επιβαρύνει κυρίως τις επιχειρήσεις. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα αναμένεται να πιέσουν προς τα πάνω και τις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων.

Πιθανή η άνοδος στα 2 ευρώ/λίτρο

Σήμερα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε κατά 29% στα 119,50 δολάρια το βαρέλι και αυτή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έφτασε τα 119 δολάρια με αύξηση 31%. Εάν οι αυξήσεις αυτές περάσουν στη λιανική τιμή των καυσίμων, τότε θεωρείται σίγουρο ότι οι τελικές τιμές για την 95άρα αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης θα φτάσουν ή ακόμη και θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Έρχεται Fuel Pass;

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ελληνική κυβέρνηση άφηνε να εννοηθεί πως η επαναφορά του Fuel Pass ως βασικού μέτρου στήριξης βρίσκεται ανάμεσα στις λύσεις που θα μπορούσαν επιλεγούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και στις τιμές βασικών αγαθών. Ωστόσο, βασικές προϋποθέσεις είναι το Μπρεντ να υπερβεί τα 100 δολάρια/βαρέλι και η τιμή του να σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα για ένα μήνα.