To AION V στο Golden Hall: Η νέα άφιξη στην ελληνική αγορά

Η μάρκα AION εκπροσωπείται από την Ιnchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά.

Στο Golden Hall θα εκτίθεται μέχρι τις 19 Απριλίου 2026 το AION V, το μοντέλο με το οποίο η αυτοκινητοβιομηχανία AION έχει εγκαινιάσει την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα.

Το μήκους 4,605 μέτρων ηλεκτρικό SUV βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολής, πολύ κοντά στην κεντρική είσοδο του εμπορικού κέντρου.

Πρόκειται για ένα ανοιχτό, ευρύχωρο setup, σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την άμεση οπτική και φυσική επαφή με το όχημα, ενισχύοντας την αίσθηση προσβασιμότητας και διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας.

Η ΑΙΟΝ εκπροσωπείται από την Ιnchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί τέσσερις δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην ελληνική αγορά.

Η επιλογή του Golden Hall από την ΑΙΟΝ δεν είναι τυχαία, όπως αναφέρει η εταιρεία. Αποτελεί σημείο συνάντησης ενός κοινού με υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, αισθητικής και τεχνολογικής εξοικείωσης, προσφέροντας στο brand ένα ιδανικό περιβάλλον για ουσιαστική επαφή με τον σύγχρονο καταναλωτή.

«Για την AION, η παρουσία σε έναν τέτοιο χώρο λειτουργεί ως καταλύτης αναγνωρισιμότητας, ενώ παράλληλα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την καινοτομία της ηλεκτροκίνητης τεχνολογίας ΑΙΟΝ μέσα σε ένα οικείο, καθημερινό πλαίσιο, χωρίς την απόσταση που συχνά δημιουργεί ένα παραδοσιακό εκθεσιακό περιβάλλον».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, στον χώρο θα βρίσκονται στελέχη της AION, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για το brand και το μοντέλο AION V, να απαντούν σε ερωτήσεις και να καθοδηγούν τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος το όχημα και τις δυνατότητές του.

Η παρουσία των στελεχών της AION πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 14:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 19:00.

Η ενέργεια στο Golden Hall εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της AION για ενίσχυση του brand awareness στην ελληνική αγορά και για άμεση, ανθρώπινη επικοινωνία με το κοινό.

Μετά την επίσκεψη στο Golden Hall, όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω στον κόσμο της AION μπορούν να επισκεφθούν το showroom της μάρκας σε πολύ κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο στην οδό Νεαπόλεως 1 στο Μαρούσι.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», και προωθητική ενέργεια, η τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900 ευρώ. Προσφέρεται με 8ετή εργοστασιακή εγγύηση τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τη μπαταρία υψηλής τάσης.