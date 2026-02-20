Το Audi Q3 της Karenta στο Mediterranean Cosmos

Το premium compact SUV θα βρίσκεται στο γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης έως και τις 25 Φεβρουαρίου.

Τη δυνατότητα να συστηθούν από κοντά με το νέο Audi Q3 έχουν οι επισκέπτες του Mediterranean Cosmoς στη Θεσσαλονίκη.

Η τοποθέτηση του νέου Audi Q3 στο εμπορικό κέντρο έχει πραγματοποιηθεί από την Karenta, τον Νο1 εξουσιοδοτημένο έμπορο της γερμανικής μάρκας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στην κόκκινη περιοχή του εμπορικού κέντρου, στο επίπεδο μηδέν, βρίσκεται ένα Audi Q3 Sportback που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο. Το κόκκινο χρώμα αναδεικνύει την τολμηρή σχεδίαση του SUV η οποία ισορροπεί ανάμεσα στη σπορ κομψότητα και τον δυναμικό χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο, με τους επισκέπτες του Mediterranean Cosmos να σταματούν για να γνωρίσουν από κοντά το νέο Audi Q3, να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά του και να περάσουν από τη θεωρία στο test drive ώστε να ανακαλύψουν και οι ίδιοι την οδηγική εμπειρία που προσφέρει το Audi Q3.

Η παρουσία του μοντέλου στο Mediterranean Cosmos θα διαρκέσει έως και τις 25 Φεβρουαρίου, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να το οδηγήσουν.

Επιπλέον, η Karenta υποδέχεται το κοινό της Θεσσαλονίκης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, Γεωργικής Σχολής 105, όπου η εμπειρία Audi συνεχίζεται με πλήρη γκάμα μοντέλων, εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και after sales.