Το αυτοκίνητο που επέλεξε ο Ντάνιελ Ποντένσε για τις μετακινήσεις του

Ο 29χρονος Πορτογάλος και τα υπόλοιπα νέα αποκτήματα των ερυθρολεύκων θα κάθονται πίσω από το τιμόνι μοντέλων της Opel.

Με αυτοκίνητα της Opel θα μετακινούνται τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού, και συγκεκριμένα οι Ντάνιελ Ποντένσε, Γκουστάβο Μάνσα και Μέχντι Ταρέμι.

Όπως γνωστοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία της Opel, οι νέες προσθήκες στο ρόστερ των ερυθρολεύκων επέλεξαν αυτοκίνητα που εκπέμπουν δυναμισμό, στιβαρότητα και προηγμένη τεχνολογία. Πρόκειται για τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera.

Ειδικότερα, ο Ντανιέλ Ποντένσε και ο Γκουστάβο Μάνσα, επέλεξαν το Grandland, τo πρώτο μοντέλο της Opel που επωφελείται από την πλατφόρμα του Ομίλου Stellantis STLA Medium, ενώ είναι διάθεσιμο ως 48βολτο υβριδικό, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό.

Ειδικότερα, η 48βολτη υβριδική έκδοση του μήκους 4.650 χλστ. SUV ενσωματώνει 1.200άρη κινητήρα βενζίνης 145 ίππων, με την επαναφορτιζόμενη υβριδική να κινείται από μοτέρ 1,6 λτ. το οποίο σε συνδυασμό με τον ηλεκτρικό κινητήρα του χαρίζουν ισχύ 195 PS.

Η ηλεκτρική έκδοση παράγει 214 PS με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας είτε 73 kWh, είτε 82 kWh. Στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία η αυτονομία φτάνει τα 582 χλμ. (WLTP).

Ο έμπειρος επιθετικός Μέχντι Ταρέμι, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο Opel Frontera, ένα compact SUV το οποίο προσφέρεται είτε ως υβριδικό με 48βολτη τεχνολογία και 110 ή 145 PS, είτε ως αμιγώς ηλεκτρικό των 113 ίππων.

Η Opel αναφέρει ότι θα συνεχίζει να στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό και τους ποδοσφαιριστές του, προσφέροντάς τους οχήματα που αντικατοπτρίζουν το πάθος για κορυφή, την τεχνολογική πρωτοπορία και την καθημερινή αξιοπιστία.