Το Chery Tiggo 4 πάτησε Ελλάδα – Πόσο κοστίζει το μικρό SUV

Το μικρό SUV πλαισιώνει τα Tiggo 7 και Tiggo 8, προτάσσοντας γενναιόδωρο βασικό εξοπλισμό και υβριδικό σύστημα κίνησης.

Μετά το λανσάρισμα των Tiggo 7 και Tiggo 8, η Chery ισχυροποιεί περαιτέρω την εμπορική παρουσία της στην ελληνική αγορά διαθέτοντας το Tiggo 4, ένα SUV μήκους 4.307 χλστ. με σύγχρονη εμφάνιση και υβριδική τεχνολογία.

Σε επίπεδο σχεδίασης, στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστεί η μεγάλη μάσκα με το τρισδιάστατο μοτίβο και τα λεπτά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, ενώ όλο το αμάξωμα διατρέχεται από γραμμές που χαρίζουν στο Tiggo 4 μια δυναμική αύρα.

Πίσω δεσπόζει η φωτεινή λωρίδα που προσφέρει στο μοντέλο μια διακριτή ταυτότητα. Στο εσωτερικό την… παράσταση κλέβει η συστοιχία δύο οθονών 12,3” (από τον βασικό εξοπλισμό) για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Το υβριδικό σύστημα απαρτίζεται από 1.500άρη βενζινοκινήτρα και ηλεκτρικό μοτέρ που συνδυάζονται για την παραγωγή 204 PS/310 Nm ροπής. Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου, ενώ σύμφωνα με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, η κατανάλωση περιορίζεται σε 5,3 λτ./100 χλμ.

Στην ελληνική αγορά το Tiggo 4 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Comfort και Premium Auto, με τιμή 22.990 και 24.990 ευρώ αντίστοιχα.

Η Comfort περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12.3”, Apple CarPlay & Android Auto, ηχοσύστημα 4 ηχείων, 7 αερόσακους, πάνω από 20 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, αυτόματο 2-ζωνικό σύστημα κλιματισμού, καθίσματα με υφασμάτινη επένδυση, προβολείς LED εμπρός και πίσω, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων, ζάντες αλουμινίου 17″.

Η Premium Auto, επιπλέον της Comfort προσφέρει σύστημα πανοραμικής απεικόνισης 540o μέσω συστήματος καμερών, εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού σε 6 κατευθύνσεις, μηχανικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού σε 6 κατευθύνσεις, θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού & συνοδηγού, δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3-ακτίνων flatbottom, Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα, ηχοσύστημα Chery με 6 ηχεία, Ambient φωτισμό.