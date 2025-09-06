Το εντυπωσιακό μονοθέσιο της McLaren που κοσμεί τη ΔΕΘ

Πόλο έλξης αποτελεί για τους επισκέπτες της έκθεσης το μονοθέσιο της McLaren, το οποίο θα ταξιδέψει σε 4 ακόμα ελληνικές πόλεις.

Σε ατραξιόν της φετινής ΔΕΘ εξελίσσεται το μονοθέσιο της McLaren, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.

Το όχημα βρίσκεται στο περίπτερο του ΟΠΑΠ, μιας και η Allwyn, μητρική εταιρεία του οργανισμού τυχερών παιχνιδιών, αποτελεί Offficial Partner (Επίσημος Συνεργάτης) της McLaren Racing.

Το λογότυπο της Allwyn εμφανίζεται σε διάφορα υλικά και στοιχεία της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μονοθέσιων και των στολών των οδηγών της McLaren, Lando Norris και Oscar Piastri.

Εκτός από την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το μονοθέσιο, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να συμμετάσχουν και σε πολλές ακόμα διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1.

Tο μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα ταξιδέψει σε 4 ακόμα πόλεις της Ελλάδας: