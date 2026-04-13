Το επικίνδυνο λάθος στην Εθνική Οδό κατά την επιστροφή στην Αθήνα – Χάνεις το δίπλωμα

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς στους οδηγούς που για να εξοικονομήσουν χρόνο υιοθετούν αντικοινωνική συμπεριφορά.

Έτοιμοι για την επιστροφή τους στις πόλεις είναι οι εκδρομείς του Πάσχα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι όσο περνάνε οι ώρες, τόσο θα αυξάνεται ο όγκος των οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους.

Η μαζική επιστροφή σηματοδοτεί την έντονη παρουσία δυνάμεων της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποτροπή τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων.

Μία από τις παραβάσεις που σημειώνονται συχνά στους αυτοκινητοδρόμους κατά την επιστροφή στα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα είναι η χρήση της Λ.Ε.Α. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τους μποτιλιαρισμένους οδικούς άξονες, ορισμένοι οδηγοί κινούνται στη λωρίδα που σώζει ζωές, με κίνδυνο να υψώσουν εμπόδια -για παράδειγμα- σε ένα ασθενοφόρο που προσπαθεί να μεταβεί στο σημείο ενός ατυχήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 «Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες», του νέου ΚΟΚ, η Λ.Ε.Α. προορίζεται αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης απαγορεύεται, εξαιρουμένης της παρακάτω περίπτωσης.

Αν το όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή άλλη αιτία στη λωρίδα και ο οδηγός του αδυνατεί να το μετακινήσει εκτός του οδοστρώματος. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο οδηγός πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, όπως είναι η τοποθέτηση τριγωνικής πινακίδας σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων πίσω από το όχημα.

Διαφορετικά, όσοι χρησιμοποιούν τη Λ.Ε.Α., τιμωρούνται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες. Η συγκεκριμένη παράβαση εντάσσεται και στις αντικοινωνικές και επομένως σε περίπτωση διάπραξης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών στον παραβάτη επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Για τέλεση της ίδιας παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια από τη δεύτερη, το πρόστιμο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμά του για ένα έτος.

Σημειώνεται ότι η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να έχει και ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, όποιος οδηγεί όχημα στη συγκεκριμένη λωρίδα εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

– με φυλάκιση έως 3 έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

– με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

– με κάθειρξη έως 10 έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

– με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

